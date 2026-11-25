Resumen para apurados
- CAME alertó esta semana en Argentina sobre ferias masivas informales, al denunciar competencia desleal frente a comercios registrados en un marco de ventas en baja.
- Estas estructuras temporarias eluden impuestos, habilitaciones y cargas laborales. La entidad advirtió que detrás operan mafias con contrabando y trabajo no registrado.
- CAME coordinará con cámaras y provincias un plan de acción común para exigir controles tecnológicos, trazabilidad del dinero y cumplimiento de normas a los municipios.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su preocupación por la proliferación de ferias de venta masiva y estructuras comerciales temporarias. Según advirtió, generan competencia desleal frente a los comercios formalmente establecidos.
Como ejemplo, la entidad mencionó una feria que se desarrolló entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre en Rawson, provincia de Chubut. Se trató de una estructura de comercialización temporal que fue retirada al finalizar el evento, sin continuidad posterior ni un establecimiento radicado en la localidad.
En CAME señalaron que este tipo de espacios suele operar sin afrontar las mismas obligaciones que los comercios formales. Entre ellas, enumeraron la habilitación municipal, la inscripción impositiva nacional y provincial, el pago de tasas, el cumplimiento de las ordenanzas locales, la contratación de personal registrado con sus respectivas cargas sociales, el alquiler, los servicios y los controles de seguridad.
La entidad remarcó que esta dinámica se presenta en un contexto de baja sostenida de las ventas minoristas y consideró que la estrategia para combatir las denominadas "saladitas" debe incorporar herramientas tecnológicas que permitan seguir la circulación de las mercaderías, identificar a los operadores involucrados y rastrear los movimientos de dinero.
También reclamó que se exija el cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene establecidos por los organismos de control.
"Vínculo con las mafias organizadas"
En su planteo, CAME advirtió que detrás de la venta ilegal existe un sistema que, según describió, está diseñado por mafias organizadas y que recurre al trabajo esclavo, la trata de personas en talleres clandestinos -especialmente de inmigrantes indocumentados, a quienes se les impide ingresar a la formalidad laboral-, el contrabando, el robo y la piratería de mercadería, el narcotráfico, la competencia desleal y la corrupción.
Frente a esta problemática, la entidad anticipó que trabajará a través de su Comisión de Fronteras e Ilegalidad, junto con sus federaciones y cámaras adheridas.
Su objetivo será elaborar un documento común que las entidades puedan presentar ante sus respectivos municipios e impulsar instancias de trabajo entre las provincias afectadas.