"Vínculo con las mafias organizadas"

En su planteo, CAME advirtió que detrás de la venta ilegal existe un sistema que, según describió, está diseñado por mafias organizadas y que recurre al trabajo esclavo, la trata de personas en talleres clandestinos -especialmente de inmigrantes indocumentados, a quienes se les impide ingresar a la formalidad laboral-, el contrabando, el robo y la piratería de mercadería, el narcotráfico, la competencia desleal y la corrupción.