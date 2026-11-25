Resumen para apurados
- La Fiscalía de Paraguay imputó este martes al expresidente Santiago Peña y a familiares por presunto lavado de activos y cohecho agravado en el caso Ueno Bank.
- La investigación sostiene que usaron la firma PEAR SRL para adquirir un campo de U$S 3 millones con un crédito de Ueno, cuyas cuotas habrían sido saldadas por terceros.
- La causa ya acumula nueve imputados, entre ellos exdirectivos del Banco Central, mientras la Justicia analiza los pedidos de prisión preventiva y embargos.
La investigación por el caso Ueno Bank sumó nuevas imputaciones contra el expresidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, y dos integrantes de su entorno familiar. La Fiscalía le atribuyó al exmandatario los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo agravado (coima), mientras que presentó cargos contra su hermano, Francisco Peña Palacios, y su cuñada, Rocío Caballero Bosch, por su presunta participación en una operación vinculada con la adquisición de un inmueble rural en el departamento de Paraguarí.
Para Francisco Peña, los fiscales solicitaron la prisión preventiva, mientras que para Rocío Caballero requirieron el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Ambos habían sido detenidos el lunes y este martes se presentaron ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público para sus respectivas audiencias indagatorias.
En el caso del hermano del expresidente, la imputación comprende lavado de activos, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y administración en provecho propio. A Caballero Bosch, en tanto, se le atribuye lavado de activos, consignó el diario local "ABC Color".
La presentación fue realizada por los fiscales Christian Benítez, Elena Fiore, Silvia González Véster, Marlene González, Verónica Valdéz, Laura Giacummo y Ruth Benítez, en el marco de la causa N.º 92, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.
Ahora será el juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, quien deberá convocar a los tres imputados a una audiencia de imposición de medidas. Hasta entonces, Francisco Peña permanecerá detenido en el Departamento de Investigaciones de Delitos de la Policía, mientras que Rocío Caballero seguirá en el Departamento Judicial Femenino.
Además, los fiscales solicitaron la aplicación de un cerrojo financiero sobre los bienes de ambos, incluido el inmueble de Paraguarí involucrado en la operación vinculada con la sociedad PEAR SRL, y sobre las cuentas bancarias registradas a sus nombres.
Una sociedad y U$S 3 millones
La investigación fiscal apunta a la utilización de la firma PEAR SRL para concretar la adquisición de un campo de 1.184 hectáreas en la zona de María Antonia, departamento de Paraguarí, valuado en aproximadamente US$ 3 millones.
Según la reconstrucción de los investigadores, la sociedad fue constituida el 12 de noviembre de 2020 por Gustavo Miguel Arietti Hashimoto y Rodrigo Llano Michelagnoli, con un capital social de G. 6 millones. La empresa no habría registrado movimientos y, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría sido creada para disponer de una razón social ante una eventual oportunidad de negocio.
En agosto de 2023, luego de que Santiago Peña asumiera la presidencia de Paraguay, su hermano habría contactado a Arietti Hashimoto, con quien mantenía una relación de amistad desde 2019. En esa conversación le habría comentado sobre la existencia de un inmueble rural en Paraguarí donde tenía previsto desarrollar un proyecto agrícola y le habría consultado si disponía de una sociedad para concretar la operación.
De acuerdo con la Fiscalía, Arietti Hashimoto le ofreció PEAR SRL, que se encontraba inactiva. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2023, los socios prepararon un borrador de contrato privado para transferir la empresa a Francisco Peña, aunque el instrumento no llegó a perfeccionarse por motivos de viaje del comprador.
La investigación sostiene que Francisco Peña habría informado luego que la entonces Financiera Ueno había aprobado su proyecto agrícola y le otorgaría un crédito para adquirir el campo. Los fiscales presumen que el propio hermano del expresidente habría gestionado la operación, aunque solicitó a Arietti Hashimoto que firmara la documentación crediticia, el pagaré y la escritura hipotecaria como representante legal de PEAR SRL.
El 7 de septiembre de 2023, la Financiera Ueno, representada por Julio Daniel Rey Fernández y Juan Manuel Gustale, transfirió el inmueble a PEAR SRL. El campo había ingresado previamente a la entidad financiera como una supuesta dación en pago de Ueno Holding Saeca, sociedad en la que Santiago Peña tenía 6.144 acciones.
La hipótesis sobre los pagos del préstamo
Otro de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la cancelación de las cuotas del crédito de US$ 3 millones.
El 13 de noviembre de 2023, Gustavo Arietti Hashimoto, en representación de PEAR SRL, otorgó un poder general amplio a Francisco Peña Palacios, quien pasó a tener el control y la administración de la firma.
El 28 de febrero de 2024 se habría concretado la transferencia total de las cuotas sociales. Rocío Caballero Bosch recibió las correspondientes a Rodrigo Llano Michelagnoli, mientras que Francisco Peña adquirió las de Arietti Hashimoto. De esa manera, el matrimonio quedó como único titular de PEAR SRL y Francisco asumió la representación legal de la sociedad.
Sin embargo, según los elementos reunidos por los fiscales, las cuotas del préstamo no habrían sido pagadas con ingresos propios de la empresa, cuya actividad conocida por su anterior socio era la plantación de aguacate y hortalizas. La hipótesis fiscal sostiene que los desembolsos habrían sido asumidos directamente por el Grupo Vázquez.
Para dar apariencia de legalidad a esos pagos, se habrían emitido facturas de PEAR SRL al Grupo Vázquez por supuestos trabajos de “confección de granos forrajeros” para la estancia Don Miguel. Entre los comprobantes identificados figuran uno del 3 de junio de 2026 por U$S 739.000 y otro del 31 de agosto de 2026 por Guaraníes 295.650.000.
Para los investigadores, Francisco Peña no habría sido un tercero ajeno a la operación que adquirió posteriormente la sociedad, sino quien habría impulsado y se habría beneficiado con la compra del inmueble de Paraguarí. También sostienen que habría utilizado inicialmente la representación formal de Arietti Hashimoto y un contrato privado que no llegó a perfeccionarse para mantener al margen el apellido presidencial de la operación inmobiliaria.
La causa ya tiene nueve imputados
Con las nuevas acusaciones contra Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch, el expediente judicial suma nueve personas imputadas por presuntos hechos de corrupción pública.
La primera imputación contra Santiago Peña fue presentada el 7 de noviembre por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. En esa oportunidad también fue acusado Carlos Dagoberto Carvallo Saplding, extitular del Banco Central del Paraguay, a quien se le atribuyeron, además, hechos relacionados con la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
El 13 de noviembre, la Fiscalía presentó una nueva imputación contra Peña y Carvallo por asociación criminal. En esa presentación también fueron incluidos Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, exsuperintendente del Banco Central del Paraguay, por lesión de confianza y asociación criminal; Marco Aurelio González Maldonado, exmiembro del directorio del BCP, y Liana Emilce Caballero Krause y Miguel Ángel Mora, integrantes titulares del directorio de la entidad.
Posteriormente, el 16 de noviembre, se sumó Aldo Javier Rodríguez González, exdirector jurídico del Banco Central, por presuntos hechos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
La nueva presentación incorpora a Francisco Peña y Rocío Caballero a una causa que continúa avanzando sobre las operaciones financieras y societarias vinculadas con el caso Ueno Bank.