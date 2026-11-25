La investigación por el caso Ueno Bank sumó nuevas imputaciones contra el expresidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, y dos integrantes de su entorno familiar. La Fiscalía le atribuyó al exmandatario los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo agravado (coima), mientras que presentó cargos contra su hermano, Francisco Peña Palacios, y su cuñada, Rocío Caballero Bosch, por su presunta participación en una operación vinculada con la adquisición de un inmueble rural en el departamento de Paraguarí.