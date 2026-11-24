Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Paraguay para reunirse por primera vez con Pedro Alliana, quien asumió la presidencia tras la salida de Santiago Peña, en medio de la crisis política que desencadenó la quiebra de Ueno Bank.
Según confirmaron fuentes oficiales a TN, el mandatario argentino estará acompañado por el canciller Pablo Quirno. El encuentro se concretará este jueves y había sido acordado durante una conversación telefónica que ambos jefes de Estado mantuvieron el 13 de noviembre, cuando Alliana asumió el cargo.
En esa comunicación, Milei le deseó éxito en su gestión, le transmitió el apoyo de la Argentina para esta nueva etapa y ambos coincidieron en la necesidad de profundizar la agenda bilateral, con más cooperación política, económica y comercial.
También plantearon la posibilidad de reunirse próximamente, ya fuera en Asunción o en Buenos Aires. La visita de Milei concretará ese compromiso y buscará mostrar continuidad en la alianza entre ambos países y en la agenda del Mercosur, pese al escenario político que atraviesa Paraguay.