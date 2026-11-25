Resumen para apurados
- Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, fue detenido el lunes en Asunción por presunto lavado de dinero vinculado a la caída de Ueno Bank.
- La causa investiga la compra de un campo de US$3 millones por parte de su firma, en un escándalo financiero que provocó la destitución y prisión preventiva del exmandatario.
- La detención amplía el alcance judicial a la familia Peña, mientras la defensa del expresidente busca que la Corte Suprema declare inconstitucional el juicio político.
La investigación por el colapso de Ueno Bank, el escándalo que le costó la presidencia a Santiago Peña, alcanzó a su familia. El empresario Francisco Peña Palacios, hermano del exmandatario paraguayo, fue detenido el lunes en Asunción por orden de la Fiscalía, que lo investiga por presunto lavado de activos y administración en provecho propio.
Según el diario La Tribuna, de Asunción, la Policía le impidió salir de su casa en un vehículo; finalmente se entregó y fue trasladado al Departamento contra el Crimen Organizado. La orden alcanza también a su esposa, Rocío Caballero Bosch, que se presentó ante las autoridades. El abogado de la pareja, Elías Gibbons Dávalos, no dio explicaciones a la prensa.
El foco está en un campo de 1.184 hectáreas en María Antonia, en el departamento de Paraguarí. Según documentos citados por ese medio, Financiera Ueno se lo vendió en septiembre de 2023 a la empresa Pear SRL por unos US$3 millones, y la sociedad pasó luego al matrimonio.
Julio Rey, exvicepresidente del banco, declaró que el Grupo Vázquez, dueño de la entidad, se hacía cargo de las cuotas del préstamo mediante supuestos pagos por alimento para animales de la estancia Don Miguel. Los fiscales analizan además dos facturas de Pear de este año, una de ellas por US$739.000, y el sábado allanaron el domicilio fiscal de la firma, en Fernando de la Mora.
El portal Digital Misiones señaló que la imputación contra el expresidente ya mencionaba a su hermano por esa operación y por su ingreso como socio en U Holding, una sociedad de Luxemburgo vinculada al banco.
Santiago Peña fue destituido por unanimidad por el Senado el 6 de noviembre, tres días después de que el Banco Central interviniera Ueno por insolvencia. Está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, y quedó con prisión preventiva. El lunes, su abogado, Ricardo Preda, pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el juicio político. “No porque sea una cuestión política se puede violar el debido proceso de un ciudadano”, dijo al diario ABC Color.