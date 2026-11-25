Santiago Peña fue destituido por unanimidad por el Senado el 6 de noviembre, tres días después de que el Banco Central interviniera Ueno por insolvencia. Está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, y quedó con prisión preventiva. El lunes, su abogado, Ricardo Preda, pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el juicio político. “No porque sea una cuestión política se puede violar el debido proceso de un ciudadano”, dijo al diario ABC Color.