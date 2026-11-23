Resumen para apurados
- Científicos de la UNLP detectaron en Buenos Aires la nueva variante PJ.2.1 de Covid-19 en tres internados, tras análisis rutinarios de vigilancia genómica.
- El hallazgo ocurrió al secuenciar muestras de dos bebés y un adulto. El linaje, derivado de Ómicron JN.1, ya circula en Brasil y Norteamérica bajo monitoreo de la OMS.
- Pese a su mayor capacidad de contagio, la OMS estima un riesgo bajo sin aumento de gravedad, y las vacunas existentes mantienen eficacia para neutralizarla.
Una nueva variante de Covid-19 fue detectada en Argentina a partir de un estudio de muestras de pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Se trata del linaje PJ.2.1, una descendiente de Ómicron que presenta mayor capacidad de transmisión y que ya fue identificada en otros países de la región.
El hallazgo fue confirmado por científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que identificaron la variante en tres pacientes: dos bebés de uno y dos meses y un adulto de 58 años. Las muestras fueron analizadas y secuenciadas para determinar la composición genética del virus.
La detección se produjo en el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, que realiza tareas de vigilancia epidemiológica para monitorear la circulación y evolución de virus de importancia sanitaria.
Qué se sabe sobre la nueva variante PJ.2.1
El linaje PJ.2.1 desciende de JN.1, una de las ramas evolutivas del SARS-CoV-2, el virus que causa Covid-19. Su circulación comenzó a ganar presencia internacional, especialmente en países de América del Norte, como Canadá y Estados Unidos, y también fue detectada recientemente en Brasil.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a PJ.2.1 dentro de la categoría de **variante bajo vigilancia (VUM, por sus siglas en inglés)**, debido al crecimiento de las detecciones y a sus características genéticas.
El organismo explicó que se trata de un linaje descendiente de JN.1, cuya expansión está impulsada principalmente por registros en la región de las Américas, particularmente en Canadá y Estados Unidos.
La identificación de los tres casos en Argentina surgió del trabajo de vigilancia genómica que realiza el equipo de la UNLP. La investigadora Mariana Viegas, responsable del laboratorio y científica del Conicet, explicó que el área recibe muestras de pacientes con virus de relevancia sanitaria para analizarlas y determinar su composición genética.
“En el laboratorio se realiza monitoreo genómico de virus con impacto en la salud pública, por lo que cada vez que hay alguna muestra de un paciente que tiene un virus de importancia en salud pública llegan las muestras y en el laboratorio se secuencia, es en este proceso que se detectaron los tres casos de la nueva variante de Covid”, detalló.
¿Es más peligrosa que las variantes anteriores?
Por el momento, no existen evidencias de que PJ.2.1 provoque cuadros más graves que otros linajes de Covid-19. La OMS considera que el riesgo adicional para la salud pública es bajo, aunque aclara que la evaluación tiene un nivel de confianza limitado por la falta de información clínica comparativa.
El infectólogo Ricardo Teijeiro explicó a Infobae que el SARS-CoV-2 presenta mutaciones frecuentes y que, hasta ahora, la detección de esta variante no representa un escenario de mayor gravedad. “Por el momento, se registraron tres casos y no representa una situación de gravedad. Tampoco hay indicios de que esta variante sea más agresiva que las anteriores”, sostuvo.
La OMS, en tanto, señaló que todavía no cuenta con suficientes datos clínicos para establecer si PJ.2.1 está asociada con un incremento en la gravedad de la enfermedad. Los estudios disponibles evalúan su comportamiento frente a otros linajes circulantes y la respuesta inmunitaria que genera.
Además, ensayos de laboratorio mostraron que los sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a LP.8.1 y XFG lograron neutralizar esta variante, un dato que refuerza la importancia de mantener la inmunización.
Cuáles son los síntomas de la nueva variante de Covid
Los síntomas asociados al linaje PJ.2.1 son similares a los de otras variantes de coronavirus y pueden confundirse con un resfrío común o un cuadro gripal.
Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:
- Fiebre.
- Tos.
- Dolor de garganta.
- Secreción nasal.
- Malestar general.
Su mayor capacidad de transmisión podría favorecer la propagación del virus, especialmente en espacios cerrados o entre personas que tienen contacto estrecho. El principal riesgo continúa concentrado en los grupos más vulnerables a desarrollar complicaciones.