Alerta por gripe B y sarampión en Tucumán: la advertencia de Salud sobre la vacuna
Resumen para apurados
- Este miércoles, el ministro de Salud tucumano, Luis Medina Ruiz, instó a vacunarse ante la creciente circulación de gripe B y la alerta regional por sarampión.
- La advertencia surge tras el descenso de influenza A y la aplicación de 250.000 dosis en la provincia, mientras crecen los brotes de sarampión en América por personas que viajan.
- Las autoridades sanitarias intensifican controles escolares y buscan blindar la cobertura para evitar rebrotes graves ante la llegada de viajeros y cambios de estación.
El descenso de los casos de gripe en Tucumán no significa que el riesgo haya desaparecido. El ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, advirtió este miércoles en LA GACETA que en las últimas semanas comenzó a detectarse con mayor presencia el virus de la gripe B, luego del pico de influenza A que se registró meses atrás. Por eso, insistió en la importancia de vacunarse, incluso para aquellas personas que ya tuvieron gripe durante este año.
“Una persona que tuvo gripe este año y cree que ya no la va a tener, si tuvo gripe por H3N2, puede tener nuevamente gripe por gripe B”, explicó. Y remarcó: “No es que quede inmune, salvo que tenga la vacuna”.
Según detalló el funcionario, Tucumán atraviesa actualmente una “meseta media baja” de casos de gripe. La provincia llegó a colocar unas 250.000 dosis de la vacuna antigripal y, de acuerdo con el ministro, la combinación de vacunación, cuidados preventivos y el uso de oseltamivir permitió evitar un impacto mayor en los hospitales.
Medina Ruiz recordó que el oseltamivir, antiviral que es producido por la Farmacia Oficial, se utiliza ante cuadros de gripe y puede reducir la duración de la fiebre y la carga viral cuando el tratamiento se inicia de manera temprana.
Qué pasa con la gripe B
El ministro buscó llevar tranquilidad respecto de la circulación de los distintos tipos de influenza y explicó que no debe considerarse que uno sea necesariamente más peligroso que otro. “Todas las gripes que son producidas por el virus influenza son importantes. No es que hay una más agresiva que la otra”, sostuvo.
El mayor impacto inicial estuvo relacionado con la influenza A H3N2, que generó una importante cantidad de contagios a nivel mundial. Medina Ruiz señaló que cuando aumenta la circulación de un virus también crecen las posibilidades de que las personas vulnerables desarrollen cuadros graves.
Ahora, con el descenso de esa curva, Salud detectó una mayor presencia de influenza B. Por eso, el funcionario insistió en que la vacunación sigue siendo una herramienta central de prevención y recordó que las dosis continúan disponibles en los distintos nodos de vacunación de la provincia.
La preocupación por el sarampión
Durante la entrevista en LG Play, Medina Ruiz también se refirió al repunte de casos de sarampión registrado en distintos países. Mencionó la situación de Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala y Perú, y advirtió que el escenario genera preocupación debido al alto nivel de contagiosidad de la enfermedad.
“El virus del sarampión es muy contagioso, es una de las enfermedades más contagiosas que hay”, señaló. El ministro explicó que una de las principales preocupaciones es que el aumento de casos en otros países pueda favorecer la llegada del virus a la Argentina a través de personas que viajan. Por eso, desde la provincia se busca reforzar la cobertura de vacunación y completar los esquemas de los niños.
Medina Ruiz destacó que Tucumán presenta una buena respuesta de la población a las campañas de inmunización y atribuyó parte de esa adherencia a la confianza en el sistema sanitario. En ese sentido, destacó el programa “La salud va a la escuela”, mediante el cual los equipos sanitarios realizan controles y revisan los esquemas de vacunación de los alumnos.
“Nadie debería cuestionar el tema de la vacunación”, afirmó el ministro, al recordar que enfermedades como la poliomielitis fueron prácticamente erradicadas gracias a las vacunas.
Tucumán se prepara para el calor y las lluvias
El funcionario también se refirió al escenario climático de los próximos meses y señaló que el Ministerio de Salud se prepara para un período en el que podrían combinarse lluvias fuertes y temperaturas elevadas.
En ese contexto, remarcó que el calor extremo puede generar golpes de calor y afectar especialmente a los adultos mayores. Recomendó evitar la exposición al sol durante las horas de mayor temperatura, mantenerse hidratado y extremar los cuidados.
Respecto del dengue, Medina Ruiz afirmó que Tucumán lleva más de un año sin registrar casos y destacó que tampoco se detectan casos de chikungunya. De todos modos, aseguró que los equipos de Salud Ambiental continúan trabajando junto con municipios y comunas para eliminar posibles criaderos de mosquitos.
El ministro señaló además que se están reforzando los preparativos ante eventuales inundaciones, especialmente en zonas del sur y del este de la provincia.
“Este cambio climático es una realidad, y no es que va a ser este año. Seguramente vino para quedarse”, sostuvo.
Los siniestros viales, otra preocupación para Salud
Sobre el final, Medina Ruiz puso el foco en los siniestros viales y reveló que los hospitales tucumanos reciben entre 20 y 30 casos graves por día, especialmente pacientes con lesiones de consideración que requieren atención en centros como el Hospital Padilla.
Según indicó, alrededor del 80% de estos siniestros involucra a motociclistas y muchos están relacionados con conductas de riesgo, como circular sin casco o cruzar semáforos en rojo.
“Estamos hablando de gente sana, joven, que pierde su potencial, puede perder la vida o puede quedar con secuelas”, advirtió. Por eso, volvió a insistir en la prevención y cerró con un mensaje dirigido a la población: controlar la presión arterial, vacunarse y adoptar conductas que permitan evitar enfermedades y lesiones graves.