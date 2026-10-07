Alerta por gripe B y sarampión en Tucumán: la advertencia de Salud sobre la vacuna

El descenso de los casos de gripe en Tucumán no significa que el riesgo haya desaparecido. El ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, advirtió este miércoles en LA GACETA que en las últimas semanas comenzó a detectarse con mayor presencia el virus de la gripe B, luego del pico de influenza A que se registró meses atrás. Por eso, insistió en la importancia de vacunarse, incluso para aquellas personas que ya tuvieron gripe durante este año.