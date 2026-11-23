El hallazgo fue confirmado por investigadores del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Molecular, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Los especialistas analizaron tres muestras: dos pertenecían a bebés de uno y dos meses, mientras que la restante correspondía a un adulto de 58 años.