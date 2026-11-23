Alerta por una nueva variante del Covid en Argentina: por qué podría ser más contagiosa y cuáles son sus riesgos
Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata detectaron tres casos de PJ.2.1, un sublinaje de Ómicron, en pacientes internados en hospitales bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires. Qué se sabe sobre su capacidad de transmisión, los síntomas y la evaluación de riesgo de la OMS.
Resumen para apurados
- Científicos de la UNLP detectaron recientemente en CABA y PBA la nueva variante PJ.2.1 de Covid en tres internados para vigilar su posible mayor transmisibilidad.
- El sublinaje deriva de Ómicron JN.1 y cuenta con 25 mutaciones genéticas que aumentan su afinidad celular, lo que podría facilitar una propagación más veloz del virus.
- La OMS catalogó a PJ.2.1 bajo vigilancia con bajo riesgo inicial. Se mantendrán estudios para evaluar la eficacia de las vacunas y el impacto en cuadros clínicos graves.
Una nueva variante del coronavirus fue detectada en Argentina y encendió la atención de los investigadores. Se trata de PJ.2.1, un sublinaje de Ómicron identificado en tres pacientes internados en centros de salud de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El hallazgo fue confirmado por investigadores del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Molecular, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Los especialistas analizaron tres muestras: dos pertenecían a bebés de uno y dos meses, mientras que la restante correspondía a un adulto de 58 años.
PJ.2.1 desciende de JN.1, una de las ramas de Ómicron, y presenta 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la incorporó a la categoría de variantes bajo vigilancia debido al crecimiento de su proporción entre las secuencias analizadas en distintas regiones.
Por qué la nueva variante del Covid podría ser más contagiosa
Una de las características que despertó el interés de los investigadores es la capacidad de PJ.2.1 para unirse al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el coronavirus utiliza como puerta de entrada al organismo.
Los estudios de laboratorio encontraron que este sublinaje tiene una mayor capacidad de unión a ese receptor en comparación con algunas variantes contemporáneas. Esta particularidad podría favorecer su propagación, aunque no demuestra por sí sola que tenga una transmisión más eficiente entre personas.
La viróloga Paola Resende, integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, explicó que las mutaciones de PJ.2.1 aumentan su afinidad con los receptores de las células humanas y podrían facilitar su transmisibilidad.
El comportamiento de esta variante todavía se encuentra bajo estudio. Por eso, los resultados obtenidos en laboratorio deben interpretarse con cautela y no permiten establecer por sí solos cuál será su impacto epidemiológico.
Qué tan peligrosa es la nueva variante del Covid y cuáles son sus riesgos
En su evaluación de riesgo publicada el 19 de noviembre de 2026, la OMS consideró que el riesgo adicional que representa PJ.2.1 para la salud pública mundial es bajo, aunque aclaró que el nivel de confianza de esa evaluación es limitado.
El organismo internacional también advirtió que todavía no existen suficientes datos clínicos comparativos para determinar si este linaje está asociado con un incremento de los cuadros graves, las hospitalizaciones o las muertes.
En relación con las vacunas, los ensayos de laboratorio mostraron que los anticuerpos de personas inmunizadas con formulaciones adaptadas a variantes anteriores, como LP.8.1 y XFG, pudieron neutralizar PJ.2.1.
Esto indica que existe una respuesta inmunitaria frente al nuevo sublinaje. Sin embargo, los resultados no permiten determinar por sí solos la efectividad de las vacunas para prevenir los contagios o evitar las complicaciones de la enfermedad.
Cuáles son los síntomas de la nueva variante del Covid
Hasta el momento, no se identificó un conjunto de síntomas específicos que permita distinguir a PJ.2.1 de otras variantes del coronavirus.
Entre las manifestaciones habituales de la infección por Covid-19 se encuentran:
Fiebre.
Tos.
Dolor de garganta.
Congestión nasal.
Secreción nasal.
Malestar general.
Ante la aparición de síntomas respiratorios, es importante prestar atención a la evolución del cuadro y consultar con un profesional de la salud cuando sea necesario, especialmente si se trata de personas pertenecientes a grupos de riesgo.
Cómo prevenir el contagio de la nueva variante del Covid
Las recomendaciones para reducir el riesgo de infección siguen siendo las mismas que para otras variantes del coronavirus. Una de las principales medidas es mantener al día la vacunación, sobre todo entre los adultos mayores, las personas inmunocomprometidas y quienes tienen enfermedades preexistentes.
También se aconseja ventilar los ambientes, mantener una adecuada higiene de manos y evitar el contacto estrecho con personas vulnerables cuando se presentan síntomas respiratorios.
Aunque la detección de PJ.2.1 en Argentina representa un nuevo dato para la vigilancia epidemiológica, la evaluación inicial de la OMS no indica un riesgo adicional elevado para la población mundial. Los próximos análisis permitirán conocer mejor su circulación, su capacidad de transmisión y su posible impacto sanitario.