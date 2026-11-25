El cálculo tucumano: conexión, tiempos y cuotas

Para armar un presupuesto realista desde Tucumán, conviene sumar el costo y la logística del tramo interno antes de cerrar la compra internacional. El vuelo directo entre Tucumán y Buenos Aires demanda cerca de 1 hora y 50 minutos y suele ubicarse entre $120.000 y $310.000 por tramo ($240.000 a $620.000 ida y vuelta), aunque en ofertas o tarifas low-cost con solo equipaje de mano aparecen bases más bajas (alrededor de $63.000–$75.000 por tramo según fecha y disponibilidad) y en picos de temporada alta los pasajes pueden superar los $400.000 por tramo.