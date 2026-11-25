Black Friday para viajar a Brasil: cuánto cuesta y cuánto hay que sumar saliendo desde Tucumán
A la espera del Black Friday del viernes 27 de noviembre, las promociones anticipadas posicionan a Brasil como el destino internacional más accesible para las vacaciones de verano 2027. Tarifas de referencia, financiación y el impacto real del tramo desde el NOA hasta los aeropuertos de salida.
Resumen para apurados
- Agencias de turismo lanzaron en Argentina promociones de Black Friday para viajar a Brasil en el verano de 2027, con paquetes económicos que parten desde los $669.191.
- Para viajeros de Tucumán y el NOA, el costo aumenta al sumar traslados hacia Buenos Aires o Córdoba, con aéreos locales desde $240.000 o micros desde $212.000 ida y vuelta.
- La devaluación del real perfila a Brasil como el destino externo líder, aunque advierten revisar la letra chica sobre equipajes y cancelaciones antes de comprar.
Aunque el Black Friday de 2026 tiene su fecha central el viernes 27 de noviembre, el sector turístico ya comenzó a desplegar sus primeras tarifas de referencia para el verano 2027, consolidando a Brasil como una de las alternativas internacionales más competitivas para los viajeros argentinos.
Con paquetes básicos que parten desde los $669.191 o US$ 329 por persona en base doble, las propuestas atraen a quienes buscan cerrar vacaciones con anticipación.
Sin embargo, para quienes viven en Tucumán y el resto del NOA, el presupuesto real exige sumar un factor clave: casi todas las promociones toman como punto de partida Buenos Aires o Córdoba, por lo que hay que contemplar el traslado previo (y sus tiempos) hasta esos hubs.
Precios por destino: del sur económico al Nordeste
El relevamiento de plataformas como Naranja X, Turismocity, Almundo y Despegar muestra diferencias marcadas según la región elegida y el mes del viaje. Los destinos del sur y sudeste concentran los precios de entrada más bajos, mientras que el Nordeste exige un presupuesto mayor.
Florianópolis
Se consiguen paquetes de 7 noches y 8 días en base doble desde $669.191 por persona (unos $1.338.382 para dos pasajeros), además de vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires desde $493.213 por persona (alrededor de $986.426 para dos) y promociones puntuales de alojamiento desde US$ 25.
Arraial do Cabo
Figura entre las opciones más económicas en dólares, con paquetes en base doble desde US$ 329 por pasajero (desde US$ 658 para dos).
Búzios
Las referencias en paquetes base doble arrancan desde US$ 337 ($868.284) por persona y, en propuestas de 7 noches para enero, alcanzan valores desde $1.342.073 por pasajero (entre $1,74 millones y $2,68 millones estimados para dos personas según la opción).
Río de Janeiro
Los paquetes en base doble parten desde US$ 436 o $800.912 por pasajero, lo que ubica el estimado para dos viajeros desde aproximadamente $1,60 millón.
Maceió
En el Nordeste, las tarifas relevadas para enero en paquetes de 7 noches parten desde $2.242.340 por persona y superan los $4,4 millones para dos pasajeros.
En el segmento de vuelos individuales desde Buenos Aires, también se destacan tarifas promocionales hacia Porto Seguro (desde US$ 432), Maceió (desde US$ 535), Natal (desde US$ 544, o ida y vuelta desde $814.620), Recife (ida y vuelta desde $797.082) y Jericoacoara (desde US$ 624), además de propuestas en el Nordeste como Porto de Galinhas, Maragogi y Salvador de Bahía.
La mayor demanda hacia el Nordeste no es casualidad: los registros oficiales de Embratur entre enero y julio de 2026 ya marcaban fuertes subas en llegadas aéreas internacionales en estados como Alagoas (+89,5%) y Rio Grande do Norte (+129,1%)
El cálculo tucumano: conexión, tiempos y cuotas
Para armar un presupuesto realista desde Tucumán, conviene sumar el costo y la logística del tramo interno antes de cerrar la compra internacional. El vuelo directo entre Tucumán y Buenos Aires demanda cerca de 1 hora y 50 minutos y suele ubicarse entre $120.000 y $310.000 por tramo ($240.000 a $620.000 ida y vuelta), aunque en ofertas o tarifas low-cost con solo equipaje de mano aparecen bases más bajas (alrededor de $63.000–$75.000 por tramo según fecha y disponibilidad) y en picos de temporada alta los pasajes pueden superar los $400.000 por tramo.
Si se opta por el micro de larga distancia, el viaje entre San Miguel de Tucumán y Buenos Aires toma entre 15 y 19 horas. El promedio ronda los $106.000 por tramo ($212.000 ida y vuelta), con opciones desde alrededor de $64.600–$73.000 en días de menor demanda y servicios cama o ejecutivo que pueden llegar a los $150.000 por tramo.
En materia de financiación, varias agencias y entidades ofrecen planes de hasta 6 o 12 cuotas sin interés, además de promociones puntuales con tarjetas seleccionadas o descuentos en hoteles y paquetes.
La "letra chica" antes de confirmar el viaje
Antes de congelar una tarifa promocional, es clave revisar qué incluye exactamente el precio publicado. En muchos pasajes económicos la valija despachada no viene incluida y en los paquetes conviene confirmar si están cubiertos los traslados aeropuerto-hotel, las comidas —como el desayuno— y la ubicación real respecto de las playas.
A eso se suma la política de cambios y cancelaciones, ya que varias ofertas de Black Friday son más baratas justamente porque son no reembolsables o tienen restricciones estrictas para modificar fechas.