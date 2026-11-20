Resumen para apurados
- La devaluación del real abarata las vacaciones en Brasil para turistas argentinos este verano, reduciendo costos de comida y nafta en destinos clave como Florianópolis.
- La moneda brasileña cayó a casi R$5,90 por dólar ante la incertidumbre económica global, situando el gasto diario promedio en la playa en unos $32.800 por persona.
- La brecha cambiaria convertirá a Brasil en un destino altamente competitivo frente al turismo local, estimulando una mayor salida de viajeros argentinos durante las vacaciones.
Las elecciones en las que Lula da Silva resultó electo en Brasil condicionaron la economía del país. El candidato predilecto de la gestión de Donald Trump era Flavio Bolsonaro y, con su derrota, el país sufrió una devaluación de su moneda frente al dólar. La pérdida de valor del real, por una parte, perjudica a Argentina. Por otra, beneficia a quienes están pensando directamente en gozar de unas vacaciones con menos gastos.
La devaluación del real brasileño llevó a que la moneda nacional pasara de entre R$4.96 y R$S4.97 en octubre a ubicarse entre R$5.76 y R$5.90 en noviembre. La elevación del dólar en este plano responde principalmente a la incertidumbre generada en el plano internacional en materia salida de flujos financieros y el ajuste de tasas de interés en Brasil.
¿Cuánto cuesta pasar una tarde en Florianópolis?
El canal de televisión El Once hizo un relevamiento en una de las playas más populares de Florianópolis, destino frecuentemente elegido por los argentinos para las vacaciones. Allí averiguaron e hicieron un repaso por los precios de esta temporada luego de que el real hubiera perdido valor frente al dólar y, por lo tanto e indirectamente, frente al peso argentino.
Las tardes en las playas incluyen, sobre todo, los clásicos snacks y refrigerios. Así, se pueden conseguir choclos, una porción de queso asado o una brocheta de pollo o de carne por $4.500. El choripán, los sánguches y las hamburguesas tienen precios de entre $7.000 y $7.5000.
El alcohol, infaltable para muchos vacacionantes, tiene uno de los costos más elevados del listado compartido. Una caipiriña asciende a $9.000 a $10.500. Un botellón familiar de agua mineral –cinco litros– puede conseguirse por $3.800.
Para pasar el día en la tarde se podría precisar un total $32.800 de por día. El monto incluiría una hamburguesa, un bidón de agua, que puede compartirse y una caipiriña para acompañar el almuerzo; para la mediatarde, un chocolo y, para la merienda, un sánguche.
Cuánto cuesta el combustible en Florianópolis
Otro de los datos relevados para el traslado dentro de la ciudad balnearia fue el precio de la nafta. Se trata de un costo que deben tener en cuenta quienes viajen en auto o decidan alquilar un vehículo en el destino. Se registraron precios de entre $1.800 y $2.100 por litro de nafta común. Las demás variedades tienen costos que van desde los $2.000 a $2.160. Por otra parte, los autos con gasoil necesitarán de $2.100 a $2.300 por litro.
Cuánto cuesta viajar a Florianópolis en avión
Un pasaje en Aerolíneas Argentinas para viajar desde Tucumán hasta Florianópolis en clase económica tiene un costo de $722.092 por pasajero. El vuelo parte el 20 de enero a las 19.10 de Tucumán y llega a las 21 al aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires. Allí hay una escala de ocho horas con cambio de aeropuerto.
El siguiente tramo se hace en un vuelo que sale desde Aeroparque Jorge Newbery a las 5.15 del jueves 21 de enero y llega el mismo día a las 7.15 al aeropuerto Hercilio Luz de Florianópolis.
La vuelta tiene un costo de $602.771. Parte de Florianópolis el sábado 30 de enero, llega a Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires a las 10.20 donde se hace un cambio de avión con casi ocho horas de escala y parte nuevamente hacia Tucumán a las 18 para arribar a las 20 al Aeropuerto Benjamín Matienzo.
Se puede conseguir pasajes más baratos considerando los días que Aerolíneas Argentinas ofrece tickets económicos. Para este caso, el viajero debe tener fechas flexibles.