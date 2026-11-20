Cuánto cuesta el combustible en Florianópolis

Otro de los datos relevados para el traslado dentro de la ciudad balnearia fue el precio de la nafta. Se trata de un costo que deben tener en cuenta quienes viajen en auto o decidan alquilar un vehículo en el destino. Se registraron precios de entre $1.800 y $2.100 por litro de nafta común. Las demás variedades tienen costos que van desde los $2.000 a $2.160. Por otra parte, los autos con gasoil necesitarán de $2.100 a $2.300 por litro.