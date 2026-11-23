Resumen para apurados
- Los turistas tucumanos reactivaron las reservas para viajar este verano a Brasil, atraídos por la devaluación del real que abarata los costos frente a la Costa Atlántica.
- Tras meses con ventas un 25% más bajas, la demanda creció un 44% luego del balotaje, reactivando la compra de paquetes en ómnibus y el interés por viajes en auto particular.
- Con una ocupación prevista del 85%, operadores anticipan que Brasil competirá fuertemente con los destinos locales gracias a los precios ventajosos para el consumo diario.
Primero, hubo muchas dudas e incertidumbre. El escenario económico no era favorable. Y también pesa la amenaza del mal tiempo que puede traer el “Súper Niño”. Pero Brasil es Brasil y siempre termina siendo un imán para los tucumanos. Los pies sobre la arena blanca y el mar con una temperatura más cálida que en la Costa Argentina lo convierten en uno de los destinos internacionales más buscados.
El país vecino vuelve a perfilarse como favorito, mucho más después de la reciente devaluación del real, que se profundizó luego del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial. Esta situación renovó el interés de los argentinos por las playas del país vecino y empezó a modificar las expectativas del sector turístico. En Tucumán, las agencias registran consultas y ventas sostenidas, mientras que quienes ofrecen alojamientos particulares esperan que el movimiento cambiario termine de impulsar las reservas.
La posibilidad de que Brasil resulte más económico que algunos destinos de la Costa Atlántica argentina aparece como uno de los principales argumentos para elegirlo. La depreciación de la moneda brasileña mejora la capacidad de compra de quienes llegan desde Argentina, especialmente para afrontar gastos cotidianos como comidas y compras en supermercados.
Fuerte caída
Luego de las elecciones el real sufrió una fuerte caída frente al dólar. Para los turistas argentinos, ese escenario puede representar una oportunidad, aunque el beneficio concreto dependerá también de la cotización del peso, los recargos aplicables a los medios de pago y los precios vigentes en cada destino.
La reacción también se hizo sentir en el mercado turístico. Según los datos difundidos por el sector, las ventas del lunes posterior a las elecciones crecieron un 44% respecto del lunes anterior, mientras que las búsquedas de viajes a Brasil mostraron fuertes aumentos.
Carlos Núñez, director ejecutivo del Foro Argentino de Consultoras y Empresas de Viaje, explicó recientemente a LA GACETA que el movimiento hacia Brasil venía de varios meses con ventas entre un 20% y un 25% por debajo de las registradas durante el mismo período del año pasado. La depreciación del real, sin embargo, volvió a despertar el interés de quienes estaban evaluando dónde pasar sus vacaciones.
Núñez detalló que entre los lugares más elegidos por los argentinos se encuentran Florianópolis y otras localidades del estado de Santa Catarina, en el sur brasileño. Se trata de una región que compite directamente con la Costa Atlántica y Uruguay.
Para los tucumanos, el sur del país carioca tiene un atractivo adicional: la posibilidad de viajar en vehículo particular, organizar el recorrido por cuenta propia y distribuir los gastos entre los integrantes de la familia o el grupo. Esa alternativa convive con los paquetes en ómnibus y con las propuestas aéreas hacia destinos más alejados.
Jaime Collado, de una agencia de viajes local, aseguró que la venta de paquetes ya comenzó con fuerza y que el interés por Brasil es marcado. Según su análisis, el destino mantiene una ventaja frente a la costa argentina, cuyos precios todavía resultan elevados para una parte de los viajeros.
“El interés es grande, inclusive para los paquetes del nordeste de Brasil”, señaló. Entre los destinos que concentran consultas mencionó Camboriú y el sur brasileño, pero también Río de Janeiro, Búzios, Fortaleza y Porto de Galinhas, para quienes optan por viajar en avión.
Collado detalló que uno de los productos más buscados es el paquete popular en ómnibus, con una duración aproximada de 14 días. Incluye una noche de descanso en Foz do Iguaçu durante el trayecto de ida y siete noches de alojamiento en Camboriú, con desayuno y transporte. Su valor ronda los U$S 800.
“Es un producto barato para poder pagarlo en cuotas sin interés hasta el viaje y, si no, con tarjeta de crédito”, explicó. Para el operador, la devaluación del real también puede mejorar la experiencia de quienes llegan al destino, porque permite comprar alimentos y afrontar gastos cotidianos con mayor capacidad de compra.
En cuanto a las perspectivas, Collado estima que la temporada podría alcanzar una ocupación cercana al 85% de lo previsto. No espera que sea excepcional, como la de hace dos años, pero sí considera que puede ser buena y acorde con el contexto económico.
Desde otra agencia, Gabriel Rafanelli coincidió en que Brasil conserva un lugar importante entre las preferencias de los viajeros, aunque reconoció que las ventas no tuvieron el mismo ritmo que en temporadas anteriores.
La empresa, especializada en viajes al exterior y en paquetes aéreos, concentra buena parte de su oferta en el nordeste brasileño. Entre los destinos que más comercializó mencionó esa región y también localidades de la zona central, como Búzios, Río de Janeiro, Cabo Frío y Arraial do Cabo. Además, cuenta con reservas para Florianópolis y otros puntos del sur.
“En esta época ya tenemos casi todo vendido para el verano. Las ventas empiezan entre agosto y noviembre y no fue una buena temporada en comparación con otros años de Brasil, pero sigue siendo muy sostenida con respecto a Argentina”, explicó.
Rafanelli considera que el movimiento cambiario puede reforzar una tendencia que ya se observa en las consultas: muchos argentinos volverán a elegir Brasil y, especialmente, el sur del país. En el caso de quienes viven en Tucumán, Córdoba o el Litoral, la posibilidad de viajar en auto o en ómnibus amplía las alternativas. “Para mí va a haber muchísima gente resolviendo por su cuenta”, anticipó.
Alquileres particulares
La expectativa también alcanza a quienes alquilan departamentos de manera particular en Florianópolis. Carlos Giacaglia, que ofrece alojamientos en esa ciudad, contó que las reservas venían por debajo de las del año pasado y que ahora espera observar si la devaluación del real genera un cambio en el comportamiento de los viajeros.
“Las reservas por alquileres en forma particular que manejo venían un poco más bajas que el año pasado. Estamos esperando qué pasa ahora después de las elecciones”, señaló.
Para Giacaglia, la incertidumbre previa al balotaje pudo haber llevado a algunas personas a postergar sus decisiones. También mencionó otros factores que podrían explicar el ritmo más lento de las reservas: la menor disponibilidad de dinero de las familias, la posibilidad de que los turistas esperen hasta último momento para contratar y las noticias sobre las condiciones climáticas previstas para el verano, vinculadas al fenómeno de El Niño.
En cuanto a los precios, explicó que los alquileres se mantienen en los mismos valores en reales. La diferencia para los argentinos aparece, entonces, en el tipo de cambio. Según estimó, esa variación puede representar entre un 10% y un 15% de diferencia, aunque aclaró que el ahorro debe compararse con la inflación que también tuvieron los costos en Argentina.
El propietario destacó que los precios de los supermercados brasileños están más baratos que los argentinos, un dato que puede resultar importante para quienes se alojan en departamentos y preparan sus propias comidas. En cambio, advirtió que los vuelos están más caros que el año pasado.
Pese a que las reservas particulares todavía no alcanzaron los niveles de la temporada anterior, Giacaglia aseguró que febrero ya tiene muy poca disponibilidad, mientras que en enero todavía quedan departamentos libres. Por eso, considera que habrá que esperar para determinar si la baja del real modifica el ritmo de contratación.
Para tener una idea aproximada, en enero, los departamentos se cotizan desde U$S130 diarios; en febrero, U$S110 y en marzo, U$S80.
La comparación con los destinos argentinos será uno de los factores que definan el movimiento de la temporada. En el sector turístico confían en que Brasil volverá a posicionarse como una de las alternativas más convenientes para quienes buscan vacaciones de playa, tanto por la variedad de propuestas como por la relación entre los precios y los servicios.