Resumen para apurados
- Boca e Independiente Rivadavia juegan este miércoles a las 21 en La Bombonera por los octavos del Clausura 2026, buscando el pase a la siguiente fase.
- El Xeneize llega tras ganar la Copa Sudamericana ante Mineiro y evalúa rotar por cansancio, mientras que los mendocinos arriban tras clasificar séptimos en su zona.
- El ganador de este cruce a partido único avanzará a los cuartos de final del torneo, donde ya espera Gimnasia de La Plata; en caso de empate habrá alargue y penales.
Boca e Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles en La Bombonera, por los octavos de final del Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje del tucumano Luis Lobo Medina. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde ya espera Gimnasia de La Plata.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega en un gran momento después de conquistar la Copa Sudamericana el último sábado, cuando derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. De esta manera, cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales y ahora buscará trasladar ese impulso al campeonato local.
Sin embargo, el principal desafío del entrenador pasa por el estado físico de sus futbolistas. La exigencia de la final continental, sumada a los festejos y al poco tiempo de recuperación, obliga al cuerpo técnico a evaluar posibles modificaciones en el equipo titular.
Una de las principales dudas es Leandro Paredes, quien sufrió un cuadro de deshidratación y un golpe de calor durante la final de la Sudamericana. Aunque los estudios médicos fueron satisfactorios y retomó los entrenamientos, Arruabarrena definirá su presencia en las horas previas al encuentro. Santiago Ascacíbar es otro de los jugadores que podría descansar por la acumulación de minutos.
En principio, la intención del entrenador es mantener la base del equipo campeón, siempre que sus futbolistas estén en condiciones de jugar.
Por su parte, Independiente Rivadavia llega después de finalizar séptimo en la Zona B, con 23 puntos. El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará dar la sorpresa en La Bombonera, aunque no podrá contar con José Florentín, expulsado en el clásico mendocino frente a Gimnasia. Gonzalo Ríos aparece como su posible reemplazante.
A qué hora juega Boca vs. Independiente Rivadavia y dónde ver en vivo
El encuentro se disputará este miércoles de noviembre, a las 21, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.
La transmisión estará a cargo de ESPN Premium, mientras que también podrá seguirse de manera online a través de Flow, DGO y Telecentro Play, con el servicio de televisión correspondiente.
Probables formaciones de Boca e Independiente Rivadavia
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari, Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
Qué pasa si Boca e Independiente Rivadavia empatan
El encuentro se disputará a partido único y definirá al último clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura. En caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste el empate, una definición por penales.
El equipo que avance enfrentará a Gimnasia de La Plata, que viene de eliminar a Newell's en los octavos de final.