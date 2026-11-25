Una de las principales dudas es Leandro Paredes, quien sufrió un cuadro de deshidratación y un golpe de calor durante la final de la Sudamericana. Aunque los estudios médicos fueron satisfactorios y retomó los entrenamientos, Arruabarrena definirá su presencia en las horas previas al encuentro. Santiago Ascacíbar es otro de los jugadores que podría descansar por la acumulación de minutos.