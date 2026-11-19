Tensión en Atlético Mineiro: la barra apretó a un jugador antes de viajar a la final con Boca: "Jueguen como hombres"
Integrantes de "Galoucura" interceptaron al capitán en el aeropuerto de Belo Horizonte para exigirle la conquista de la Copa Sudamericana tras caer en cuatro de las últimas cinco finales.
Resumen para apurados
- La barra de Atlético Mineiro increpó al arquero Everson en el aeropuerto antes de viajar a Colombia, exigiéndole ganar la final de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors.
- El reclamo se produjo por el malestar tras perder cuatro de las últimas cinco finales disputadas por el club brasileño, exigiéndoles mayor actitud competitiva ante el rival.
- El cruce anticipa un clima de alta tensión para la final en Barranquilla, donde se prevé una multitudinaria presencia de hinchas de Boca que superará a los brasileños.
La previa de la final de la Copa Sudamericana sumó un cruce caliente en Brasil. Durante el embarque del plantel de Atlético Mineiro en el aeropuerto de Confins rumbo a Colombia, integrantes de la barra brava "Galoucura" abordaron a los futbolistas para exigirles el título frente a Boca. El apuntado directo en el cara a cara fue el arquero y capitán Everson, quien escuchó en silencio los reproches de los hinchas por los últimos tropiezos del equipo.
El malestar tiene como antecedente inmediato el flojo balance del "Galo" en los partidos decisivos: perdió cuatro de las últimas cinco finales que disputó. En 2024 cayó de manera consecutiva frente a Flamengo en la Copa de Brasil y ante Botafogo en la Copa Libertadores; en 2025 se le escapó la Sudamericana por penales contra Lanús y a principios de 2026 fue derrotado 1-0 por Cruzeiro en el torneo estadual, donde solo festejó en la edición 2025 frente a América Mineiro. "El Galo perdió cuatro finales a las que llegó. No podemos perder una quinta", le recriminó el referente de la torcida al arquero, que solo atinó a asentir con la cabeza.
La advertencia de la barra también apuntó a la actitud necesaria para medirse contra el equipo de Rodolfo Arruabarrena: "Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes, que hizo un gol en la semifinal y lo celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido; si juegan como la "Cenicienta" no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir acá, así que vayan y jueguen como hombres". Y además le pasaron factura por el costo del viaje: "Nosotros no recibimos nada del club, invertimos 15 mil para estar presentes y jugamos por el escudo. No estamos yendo allá para perder".
El episodio refleja el contraste de ánimos y expectativas en la antesala del choque. Mientras en las escalas aéreas ya se registraron cruces verbales entre hinchas de los dos clubes, se espera que más de 40.000 fanáticos de Boca se hagan presentes en Colombia, haciendo base en Cartagena antes de trasladarse hacia Barranquilla. El "Xeneize" agotó en minutos su cupo de 12.000 generales, mientras que Mineiro vendió entre 7.000 y 8.000 localidades, por lo que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez tendrá una clara mayoría azul y oro este sábado a las 19:30.