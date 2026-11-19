La advertencia de la barra también apuntó a la actitud necesaria para medirse contra el equipo de Rodolfo Arruabarrena: "Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes, que hizo un gol en la semifinal y lo celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido; si juegan como la "Cenicienta" no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir acá, así que vayan y jueguen como hombres". Y además le pasaron factura por el costo del viaje: "Nosotros no recibimos nada del club, invertimos 15 mil para estar presentes y jugamos por el escudo. No estamos yendo allá para perder".