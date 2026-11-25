Resumen para apurados
- Salen a la venta las entradas para el partido despedida de Carlos Tevez, a disputarse el 20 de diciembre en La Bombonera, con la confirmación de Óscar Córdoba y Chicho Serna.
- Las entradas se adquieren vía Fantix. Tevez, retirado en 2022 con 11 títulos en Boca, reunirá a unas 60 figuras históricas y contará con shows de La Mona Jiménez y Pablo Lescano.
- El homenaje podría contar con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y marcará un hito masivo para los hinchas de Boca con un posible partido barrial complementario en Fuerte Apache.
La despedida de Carlos Tevez sigue sumando nombres de peso. Óscar Córdoba y Mauricio “Chicho” Serna, dos referentes colombianos del Boca de Carlos Bianchi, confirmaron que estarán en el partido homenaje que el “Apache” protagonizará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera. Además, este miércoles comienza la venta de entradas.
Ambos compartieron plantel con un joven Tevez a fines de 2001, cuando Bianchi empezó a darle lugar en Primera. El fin de semana, además, estuvieron en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde celebraron la conquista de la Copa Sudamericana del “Xeneize”.
Según informaron desde las páginas oficiales del evento, las entradas saldrán a la venta hoy, a partir de las 12, con una preventa exclusiva para clientes BBVA Mastercard, con un máximo de cuatro por usuario, a través de la web de Fantix. Luego habrá una venta general. Por ahora, no se conocen los precios.
La lista de confirmados incluye a ídolos del club como Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna y Rolando Schiavi, y a figuras como Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Fernando Llorente, David Silva y Rio Ferdinand. La organización prevé reunir cerca de 60 figuras.
Messi, Cristiano y un sueño en Fuerte Apache
Todas las miradas están puestas en Lionel Messi, a quien Tevez ya confirmó como invitado, y en Cristiano Ronaldo, su ex compañero en Manchester United, con quien hay gestiones para que juegue una vez terminada su temporada en Arabia Saudita. El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, cedió el estadio y también participará del encuentro, que será transmitido por ESPN.
El evento, bautizado “De alcanzapelotas a leyenda”, incluirá shows de La Mona Jiménez y Pablo Lescano, y Tevez sueña con disputar uno o dos picados abiertos al público en Fuerte Apache, el barrio donde se crió. Retirado en 2022, el “Apache” jugó 279 partidos en Boca, marcó 94 goles y ganó 11 títulos.