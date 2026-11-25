Messi, Cristiano y un sueño en Fuerte Apache

Todas las miradas están puestas en Lionel Messi, a quien Tevez ya confirmó como invitado, y en Cristiano Ronaldo, su ex compañero en Manchester United, con quien hay gestiones para que juegue una vez terminada su temporada en Arabia Saudita. El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, cedió el estadio y también participará del encuentro, que será transmitido por ESPN.