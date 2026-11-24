Qué escribió el papa Francisco en su diario íntimo: papelitos a San José, angustia y confesiones personales
El Vaticano publicó las anotaciones personales que Jorge Bergoglio escribió durante más de tres décadas en una agenda de tapas negras. El libro reconstruye sus conflictos interiores, el recuerdo de sus años en Córdoba, su relación con la Virgen y episodios en los que aseguró haber visto al diablo.
Resumen para apurados
- Tras su muerte, el Vaticano publicó en Roma el diario íntimo del papa Francisco para revelar su vida interior: 30 años de anotaciones sobre crisis de fe y vivencias personales.
- El cardenal Víctor Fernández compiló la agenda iniciada en 1992 en un libro de 160 páginas, que incluye relatos de visiones demoníacas, agotamiento y severa autocrítica moral.
- La obra de distribución global humaniza al líder de la Iglesia y ofrece una fuente histórica inédita para comprender la dimensión espiritual y política de su pontificado.
Durante más de 30 años, Jorge Bergoglio llevó un registro reservado de sus pensamientos, preocupaciones y experiencias espirituales. Lo hizo en una sencilla agenda de tapas negras que comenzó a utilizar en diciembre de 1992 y que ahora, después de su muerte, se convirtió en un documento de enorme valor para conocer la intimidad del papa Francisco.
El material fue publicado por el Vaticano bajo el título Il Diario personale di Papa Francesco. La obra, de aproximadamente 160 páginas, fue preparada por el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y llegó a las librerías en cinco idiomas y con distribución en 94 países.
Las anotaciones abarcan distintos momentos de la vida de Bergoglio: desde sus años como sacerdote y arzobispo de Buenos Aires hasta su pontificado. En total, el cuaderno reúne 141 páginas escritas: 86 anteriores a su elección como Papa y otras 55 correspondientes al período comprendido entre julio de 2013 y agosto de 2024.
Entre sus páginas aparecen confesiones sobre el agotamiento, la culpa, la soberbia y las dificultades para ejercer el poder. Pero también hay relatos sorprendentes: Francisco aseguró haber tenido encuentros físicos con el demonio, describió una experiencia que identificó como una aproximación a la puerta del infierno y contó cómo recurrió al rosario y a la Virgen para atravesar sus momentos más difíciles.
Las confesiones de Bergoglio: culpa, arrepentimiento y lucha contra sus propios defectos
Uno de los aspectos más personales del diario es la manera en que Francisco examinaba su propia conducta. Las anotaciones muestran a un hombre preocupado por sus reacciones, sus impulsos y las ocasiones en las que sentía que se había dejado llevar por el orgullo, la envidia o el enojo.
En una entrada del 18 de abril de 2010, reconoció que había tomado conciencia de sus propias miserias y escribió sobre la vergüenza que le provocaban algunos sentimientos de desprecio y soberbia.
También aparecen momentos de profunda angustia. En agosto de 1997, después de la ordenación sacerdotal de un conocido, dejó constancia de una reflexión sobre el daño que creía poder causar a otras personas. Meses después, en marzo de 1998, volvió sobre esa preocupación y describió una experiencia de entrega a Dios que estuvo acompañada por una sensación de paz.
El registro permite observar una práctica constante de introspección. Para Bergoglio, reconocer sus debilidades era parte de su camino religioso y una condición necesaria para acercarse a la misericordia.
El día que Francisco escribió que había visto la entrada del infierno
Las páginas más impactantes del libro son aquellas en las que Bergoglio relató sus experiencias con lo que identificaba como manifestaciones del demonio.
Una de las anotaciones más llamativas corresponde al 7 de junio de 2018. Allí contó que, antes de dormir, había visto lo que describió como la entrada del infierno. Según escribió, la experiencia le provocó temor y lo llevó a tomar el rosario como protección.
En ese pasaje también reflexionó sobre la tentación y los riesgos de acercarse a aquello que consideraba una amenaza espiritual. Para él, la oración era el recurso fundamental para encontrar protección y evitar caer en el mal.
Pero no fue el único episodio. En enero de 2021, Francisco recordó tres situaciones en las que aseguró haber tenido encuentros físicos con el demonio.
- El primer episodio: ocurrió aproximadamente 15 años antes. Según su relato, lo vio desde la ventanilla de un automóvil y recordó especialmente sus ojos, que describió como amenazantes y seductores.
- El segundo encuentro: habría sucedido durante una celebración en la capilla del Carmelo. Bergoglio escribió que una figura lo miró con ojos de fuego e intentó acercarse. Dijo que escapó aferrándose al rosario y pidiendo ayuda a la Virgen.
- La tercera experiencia: tuvo lugar después de su regreso de un viaje a Chile. En una situación que describió como un encuentro, aseguró haber visto y escuchado una voz que le transmitía una sensación de triunfo.
El Papa volvió sobre estos episodios en agosto de 2024, en la que sería la última anotación de su diario. Allí expresó su preocupación por aquello que consideraba una presencia permanente del mal y terminó con un pedido de protección a la Virgen.
La crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022
Otro de los ejes centrales del libro es el período de crisis interior que Francisco habría atravesado entre comienzos de 2021 y finales de 2022. El cardenal Fernández contextualiza esos años como una etapa de fuertes cuestionamientos personales, vinculados con el ejercicio del poder, la autosuficiencia y la dificultad para reconocer los propios límites.
En el diario, Bergoglio también relacionó parte de su malestar con el impacto que le produjo el escándalo de los abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia en Chile. Recordó especialmente las consecuencias de su viaje de 2018 y el momento en que tomó conciencia de la gravedad de la situación.
En una anotación del 25 de noviembre de ese año, además, reconoció que las visitas y los pedidos de argentinos en Santa Marta le consumían demasiado tiempo. Esa dificultad para establecer límites, según escribió, alimentaba una sensación de autosuficiencia que consideraba espiritualmente peligrosa.
El 30 de diciembre de 2022 realizó una revisión de ese proceso y fue especialmente duro consigo mismo. Se describió como arrogante y autosuficiente, reconoció que había perdido capacidad para llorar y manifestó su rechazo a convertirse en alguien que utilizara a los demás para conseguir sus objetivos.
La salida de aquella etapa, según la interpretación de sus anotaciones, estuvo relacionada con volver a reconocer sus errores y recuperar una actitud de humildad.
El agotamiento y las exigencias de su vida religiosa
El diario también permite conocer el desgaste físico y emocional que acompañó a Bergoglio mucho antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica.
En diciembre de 1992, pocos días después de comenzar a utilizar su agenda, escribió sobre una sensación de agobio que no atribuía solamente al cansancio corporal, sino también a una carga espiritual.
Años más tarde, en enero de 1999, volvió a expresar sus temores ante las responsabilidades que tenía por delante. Reconoció que comenzaba el año con mucho cansancio y con dudas sobre su capacidad para resistir.
Ya en 2006, dejó una reflexión sobre la necesidad de no refugiarse en horarios y obligaciones para evitar el compromiso con los demás. Su preocupación era que la comodidad terminara imponiéndose sobre el servicio religioso.
En otra anotación, de enero de 2004, manifestó su deseo de acompañar el sufrimiento de otras personas y llevarlo ante Dios. Una idea que aparece reiteradamente en sus escritos: la necesidad de mirar más allá de sus propias dificultades.
Los papelitos a San José y la devoción por la Virgen
Entre las costumbres personales que aparecen en el cuaderno hay una especialmente curiosa: Bergoglio acostumbraba escribir sus preocupaciones y pedidos en pequeños papeles que colocaba debajo de una imagen de San José dormido.
La tradición consistía en confiarle simbólicamente esos problemas al santo para que intercediera ante Dios. El gesto acompañó al futuro Papa durante buena parte de su vida religiosa.
En diciembre de 1994 escribió que había encontrado respuestas a sus pedidos de oración, especialmente cuando se acercaba a la fe con una actitud sencilla, como la de un niño.
También registró sus visitas y experiencias vinculadas con la Virgen. Durante una visita al santuario de Fátima, en octubre de 2023, dejó dos anotaciones breves que reflejaron la importancia que tenía para él esa devoción: primero escribió que la había mirado y pedido; al día siguiente, que ella le había hablado.
La relación con la figura materna aparece incluso en una frase particularmente íntima, escrita en febrero de 2018: “Quiero tener una madre, morir buscando madre”.
Córdoba, los recuerdos familiares y los años más difíciles
El libro también recupera uno de los períodos más dolorosos de la vida de Bergoglio: los 22 meses y dos días que pasó en Córdoba entre 1990 y 1992, durante una etapa de alejamiento de las responsabilidades que había tenido en Buenos Aires.
En una carta de marzo de 2000 al entonces nuncio apostólico Ubaldo Calabresi, describió aquel tiempo como un purgatorio, aunque agregó que lo consideraba merecido.
En otras anotaciones volvió sobre esos años y los recordó como una etapa de desorientación personal. En enero de 2018 escribió sobre su sensación de haber estado huyendo y, al mismo tiempo, reconoció que sentía que Dios lo había acompañado durante ese recorrido.
También aparecen recuerdos de sus padres. El 11 de marzo de 2013, un día antes del inicio del cónclave que terminaría con su elección como Papa, recordó el aniversario de su llegada a Córdoba junto a su madre y su padre. La evocación familiar lo llevó a pensar en las ilusiones que ellos habían depositado en él.
Las lecturas y las reflexiones políticas de Francisco
Aunque las cuestiones internacionales no ocupan un lugar central en el diario, algunas anotaciones permiten reconstruir sus preocupaciones sobre el mundo y la Iglesia.
Entre ellas aparece una conversación con la entonces canciller alemana Angela Merkel, en febrero de 2015. Bergoglio recordó una reflexión de la dirigente sobre la crueldad de las guerras: aunque siempre había existido, los medios de comunicación actuales permitían verla con mayor claridad y generaban una conciencia diferente sobre sus consecuencias.
El libro también recupera fragmentos de textos religiosos que Francisco había subrayado y que pidió trasladar desde Buenos Aires hasta Roma. Entre ellos figuran documentos de Puebla, Aparecida y Evangelii nuntiandi, referencias importantes para comprender su pensamiento pastoral.
Uno de los conceptos que había destacado sostenía que la Iglesia no crece mediante el proselitismo, sino a través de la atracción que genera el amor de Cristo.
La última anotación del diario del papa Francisco
La agenda termina el 18 de agosto de 2024, varios meses antes de la muerte de Bergoglio. En esa última página, el entonces Pontífice hizo un repaso de su vida y volvió sobre los episodios en los que había sentido la presencia del demonio.
Su reflexión final estuvo vinculada con la necesidad de permanecer atento y no permitir que aquello que consideraba una amenaza espiritual volviera a imponerse.
La despedida del cuaderno no contiene una reflexión política ni un balance de su pontificado. Es, en cambio, un pedido íntimo de protección dirigido a la Virgen: “Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”.