Entre sus páginas aparecen confesiones sobre el agotamiento, la culpa, la soberbia y las dificultades para ejercer el poder. Pero también hay relatos sorprendentes: Francisco aseguró haber tenido encuentros físicos con el demonio, describió una experiencia que identificó como una aproximación a la puerta del infierno y contó cómo recurrió al rosario y a la Virgen para atravesar sus momentos más difíciles.