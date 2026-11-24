La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) expresó su pesar por la muerte de Fernanda Pilar Mansilla, la estudiante de 21 años que fue encontrada sin vida el sábado por la noche en una vivienda de Barrio Norte. La joven era oriunda de Santiago del Estero y cursaba la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.