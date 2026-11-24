Resumen para apurados
- La UNT lamentó la muerte de Fernanda Mansilla, alumna de 21 años hallada sin vida el sábado en Barrio Norte, Tucumán, tras sufrir una aparente descompensación.
- La joven santiagueña estaba con su pareja cuando se desvaneció. Una vecina alertó al 107 y se constató su deceso. Trascendió que tomaba medicación para regular la glucosa.
- La Fiscalía de Homicidios II y peritos del ECIF investigan el caso para determinar las causas oficiales del fallecimiento, que aún no han sido esclarecidas.
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) expresó su pesar por la muerte de Fernanda Pilar Mansilla, la estudiante de 21 años que fue encontrada sin vida el sábado por la noche en una vivienda de Barrio Norte. La joven era oriunda de Santiago del Estero y cursaba la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
A través de un comunicado difundido, las autoridades de esa unidad académica manifestaron sus condolencias y acompañaron a los familiares, amigos y compañeros de la estudiante.
"Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de la Srta. Fernanda Pilar Mansilla, estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas", expresaron desde la Facultad.
En el mismo mensaje, la institución transmitió su "respeto y reconocimiento a su memoria, honrando su paso por nuestra casa de estudios".
Qué se sabe sobre la muerte de Fernanda Mansilla
La estudiante fue encontrada sin vida el sábado por la noche en una propiedad ubicada en Junín al 1.200. Según las primeras informaciones, se encontraba junto a su pareja, Carlos Daje, de 27 años, cuando habría sufrido una descompensación.
Ante la situación, el hombre pidió ayuda a una vecina de 76 años, quien llamó al servicio de emergencias 107. La mujer ingresó luego a la habitación y encontró a la joven desvanecida. Cerca de las 23, efectivos policiales llegaron al domicilio y constataron el fallecimiento.
Durante las primeras actuaciones, otra vecina declaró que Mansilla consumía medicación para controlar sus niveles de glucosa.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, encabezada por el fiscal Carlos Sale, quien intervino en el lugar junto al auxiliar fiscal Miguel Fernández y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte. Los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que falleció la joven.