Resumen para apurados
- El Riesgo País trepó a 1.094 puntos y el dólar subió a $1.615 en Argentina por turbulencias globales y tensión preelectoral tras el feriado.
- La jornada operó con baja de bonos, escasa intervención oficial y reservas en caída a U$S 48.744 millones, en medio de desmentidas oficiales sobre la salida de Luis Caputo.
- Analistas prevén mayor presión cambiaria hacia fin de año y advierten que las decisiones del Banco Central sobre tasas y liquidez definirán el rumbo inflacionario.
El trade electoral comenzó mucho antes de lo previsto. Las turbulencias globales le ponen un ruido adicional al sistema financiero argentinos. El Riesgo País no deja de subir, mientras el dólar levanta vuelo, con escasa intervención del Banco Central (BCRA). De hecho, las reservas internacionales se mantienen por debajo de los U$S49.000 millones.
El índice elaborado por la banca internacional JP Morgan cerró una jornada de tensiones financieras en los 1.094 puntos básicos (un nuevo máximo desde el 22 de octubre del año pasado cuando se ubicó en los 1.123 puntos), luego de haber trepado hasta las 1.108 unidades durante el transcurso de la rueda. Con este cierre, el indicador que mide la sobretasa de la deuda soberana respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos marcó su valor más elevado desde septiembre de 2025, en una sesión marcada por la reactivación de la plaza local tras el feriado por el Día de la Soberanía Nacional y una generalizada caída de los títulos públicos.
Aquella tensión financiera se trasladó al mercado cambiario le puso una presión alcista al dólar en casi todos sus segmentos.
Al cierre de este 2026, la compra de divisas se desaceleró en la última parte del año y se encienden algunas luces en el mercado. De hecho, en lo que va del mes, el BCRA acumula compras por U$S344 millones y suma U$S16.309 millones en el año. En tanto, las reservas cayeron a U$S48.744 millones, una baja de U$S618 millones frente al viernes pasado. Esta caída se explica principalmente por la baja del oro, que ayer se retrajo un 2,2%. Así, las reservas tocaron su menor valor desde comienzos de octubre.
Las tensiones en el mercado se mantuvieron, más aún frente a los rumores respecto de la eventual salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía. El propio vocero presidencial, Adrián Ravier, se encargó de desechar tal posibilidad. “Descartamos esta especulación sobre la salida del ministro Caputo. Su tarea ordenando la Argentina quebrada habla de lo importante que es para este Gobierno”, indicó.
“Los argentinos tenemos que admirar la tarea que viene desarrollando Caputo”, puntualizó el economista. “Estamos enfrentando un shock externo con una fortaleza que hace mucho el país no muestra”, señaló. “No nos peleamos con la percepción de la gente”, aclaró. “Estamos saliendo del pozo, pero no tenemos el dinamismo esperado”, explicó. “No es la primera vez que lo hacemos, y lo volvemos a hacer. Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno. Su tarea habla de lo importante que es”, reforzó el vocero presidencial.
¿Qué pasó en el mercado? Según el economista Gustavo Ber, se extiende el reacomodamiento reciente del tipo de cambio, que ya supera el 3% en el mes y es superior al ritmo que venía exhibiendo, y así es que el dólar mayorista sube hasta $1.590, ello combinado con una brecha en Contado Con Liquidación (CCL) superior al 13%. Los operadores se encuentran atentos a la respuesta de la política monetaria frente al estacional aumento de la demanda de pesos, o sea si se privilegiará acompañar con mayor liquidez para que las tasas cortas se encuentren calmas, o si por el contrario se privilegiará el apretón monetario y en tal caso será un aumento de la tasa la variable de ajuste, apunta el economista. Esa decisión tendría efectos sobre la actividad económica y la inflación, y reconociendo la preferencia de las autoridades por la segunda, debería esperarse una postura prudente que busque minimizar la volatilidad financiera, advierte Ber.
De cara a lo que pueda suceder con la divisa estadounidense hacia fines de año, De cara a fin de año, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, estima un dólar mayorista a $1.650, mientras que algunos analistas no descartan que el minorista toque los $ 1.700.
La apuesta de YPF: un proyecto para el RIGI
YPF formalizó la presentación para incorporar el proyecto Narambuena al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un plan que contempla desembolsos de U$S 11.688 millones durante los próximos 21 años. El anuncio, difundido por el titular de la empresa, Horacio Marín, consolida la expansión de la compañía en el extremo norte de Vaca Muerta, en Neuquén, una de las zonas con mayor potencial de crecimiento productivo. El desarrollo se llevará adelante bajo un esquema societario. YPF actúa como operadora del área y comparte el 50% de la titularidad con Compañía de Desarrollo No Convencional SRL, la firma subsidiaria de la estadounidense Chevron.
Brecha cambiaria: posible estrategia del equipo económico
Según Portfolio Personal Inversiones, la evolución de la brecha cambiaria es clave por los impactos que tiene en el mercado spot y la velocidad de compra de reservas y esto, a su vez, en el plan financiero de 2027. Por ahora, la estrategia del equipo económico parece ser de administración en el deslizamiento del oficial. Un endurecimiento de las restricciones cambiarias solo la agrandaría, por lo que parece poco probable en el corto plazo, aunque podría volver a ganar terreno a medida que se acerquen las elecciones de 2027. La alternativa sería acompañar permitiendo un deslizamiento del tipo de cambio oficial, pero esto también tiene límites, dado su papel como ancla nominal.