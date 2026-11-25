¿Qué pasó en el mercado? Según el economista Gustavo Ber, se extiende el reacomodamiento reciente del tipo de cambio, que ya supera el 3% en el mes y es superior al ritmo que venía exhibiendo, y así es que el dólar mayorista sube hasta $1.590, ello combinado con una brecha en Contado Con Liquidación (CCL) superior al 13%. Los operadores se encuentran atentos a la respuesta de la política monetaria frente al estacional aumento de la demanda de pesos, o sea si se privilegiará acompañar con mayor liquidez para que las tasas cortas se encuentren calmas, o si por el contrario se privilegiará el apretón monetario y en tal caso será un aumento de la tasa la variable de ajuste, apunta el economista. Esa decisión tendría efectos sobre la actividad económica y la inflación, y reconociendo la preferencia de las autoridades por la segunda, debería esperarse una postura prudente que busque minimizar la volatilidad financiera, advierte Ber.