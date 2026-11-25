Resumen para apurados
- El 15 de noviembre en Tucumán, Nazarena Soto denunció que un grupo de jóvenes la golpeó y pateó en la cabeza a la salida de un boliche por celos vinculados a una expareja.
- La víctima sufría hostigamiento previo en redes sociales. Tras un altercado dentro del local, fue atacada en la calle junto a su hermano y quedó inconsciente en el piso.
- La Justicia investiga el ataque premeditado mediante videos virales, mientras la joven se realiza estudios neurológicos para evaluar secuelas tras perder el conocimiento.
La Justicia investiga la agresión que sufrió una joven a la salida de un boliche. La víctima denunció a varias jóvenes por el ataque que se registró en la madrugada del 15 de noviembre.
Nazarena Soto (20 años) concurrió a bailar con su hermano y un grupo de amigos a La Cascada, un boliche ubicado en la capital tucumana. En el interior del local, se encontró con un grupo de chicas -todas serían mayores de edad- que desde hacía tiempo la venían hostigando en las redes sociales, según explicó en la presentación que realizó en la Policía primero y en la Justicia, después.
“Ella recibía amenazas e insultos por parte de las agresoras porque había iniciado una relación con un ex novio de una de las atacantes. Pero esa noche ella no estaba con él, sino con un grupo de amigos”, relató el abogado Juan Guerrero, que espera ser admitido como representante de la querella en la causa.
El profesional indicó que en el interior del boliche comenzaron los problemas. “Ellas la buscaron durante toda la noche, pero mi asistida no respondió a las provocaciones. Todo cambió cuando decidió ir al baño con una amiga. En ese momento, la siguieron e intentaron agredirla en el sanitario. No pasó a mayores porque intervino el personal de seguridad”, destacó.
Violencia
Ante esta situación, siempre según el relato del letrado, la joven y sus acompañantes decidieron retirarse del local. “En la puerta fueron abordadas por las agresoras. Comenzaron a pegarle, tirarle de los pelos y empujarla. Era tan violenta la situación que intervino su hermano y también recibió golpes en distintas partes del cuerpo”, relató.
“Pero en medio de la pelea -prosiguió Guerrero- una de ellas la tomó del pelo, mi asistida cayó al piso y ahí le aplicó una patada en la cabeza. No se puede creer el nivel de violencia que mostraron tener estas chicas. Por poco la matan. Estuvo tirada en el suelo durante varios minutos inconsciente”, declaró.
El abogado relató que Nazarena sufrió varios cortes y golpes en el rostro. “Todavía se está haciendo estudios neurológicos para determinar si el golpe que recibió no le dejó secuelas. Los médicos están preocupados porque perdió el conocimiento durante varios minutos”, insistió el profesional. La víctima, por el momento, prefirió no hacer declaraciones porque teme quedar muy expuesta.
“El ataque quedó filmado y el video fue aportado junto con la denuncia que se hizo en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Los nombres de las agresoras los mantenemos en reserva para no entorpecer la investigación”, añadió Guerrero. “Para nosotros es mucho más que un caso de pelea en la calle. Se trató de un ataque premeditado. Ellas, por las redes sociales, dijeron que se vengarían por lo que habían hecho. Les faltó poco para hacerlo”, finalizó el abogado.
Fuentes judiciales informaron que ya tomaron cartas en el asunto. Si bien hasta el cierre de esta edición no se informó qué fiscalía continuará tramitando el expediente, ya se habrían dispuesto medidas para avanzar con la investigación.