Brutal agresión a la salida de un boliche: cómo avanza la denuncia y cuál es el estado de la víctima
Resumen para apurados
- Un joven de 33 años denunció haber sido brutalmente golpeado este fin de semana afuera de un boliche en la capital tucumana tras una discusión previa con un conocido.
- La víctima cayó al suelo tras un empujón y fue pateada en la cabeza, hecho que se viralizó en video. El afectado padece heridas faciales y una lesión ocular en evaluación médica.
- El caso pasó a la fiscalía criminal y la imputación inicial de lesiones leves podría agravarse según el daño visual definitivo de la víctima y la evaluación del ataque en el suelo.
El joven de 33 años que fue brutalmente agredido a la salida de un boliche ubicado en calle San Martín 1.161, en plena capital, continúa recuperándose de las lesiones que sufrió en el rostro. La víctima deberá ser examinado por un oculista debido a una afectación en la vista que podría estar relacionada con la patada que recibió mientras se encontraba en el piso. Así lo confirmó a LA GACETA su abogado, Aníbal Paz, quien además brindó detalles sobre el avance de la denuncia penal.
El letrado contó que su representado, comerciante y padre de una niña, también atraviesa un momento de fuerte exposición luego de que las imágenes de la agresión se viralizaran. “No está muy bien, no solamente por las lesiones que tiene en su rostro y las curaciones que se tiene que hacer, sino también por los videos que circularon”, señaló. Según explicó, el joven se siente vulnerable ante la situación.
Respecto de lo ocurrido, el profesional sostuvo que no se trató de una pelea convencional entre dos personas. Según el relato de su representado, había existido una discusión en las inmediaciones del local y el agresor lo habría buscado cuando salió a la calle.
“Hubo una discusión que se dio afuera del boliche y no adentro”, explicó Paz. Y agregó que el episodio no consistió en una pelea “de puño, mano a mano”, sino que, de acuerdo con su versión, comenzó con un empujón que hizo caer al joven al piso. Fue entonces cuando recibió una patada en la cabeza y continuaron las agresiones.
El abogado confirmó, además, que los dos hombres se conocían previamente y que habían tenido una discusión anterior. Sin embargo, aclaró que todavía no conoce en detalle el origen de aquel conflicto. “No quiero decir cosas que no sé”, sostuvo, y añadió que tenía previsto reunirse con su representado después de la consulta médica para conocer con mayor precisión esos antecedentes.
Cómo avanza la denuncia
La denuncia fue radicada el domingo en la Comisaría Primera. Al día siguiente, Paz presentó ante el Ministerio Público Fiscal los elementos que podían contribuir al avance de la investigación, entre ellos el video de la agresión, imágenes del rostro de la víctima y los datos de la persona denunciada.
El abogado explicó que, luego de una denuncia policial, se realizan diligencias preliminares y el expediente es remitido al Ministerio Público Fiscal. En ese ámbito se determina qué fiscalía debe intervenir y, de ser necesario, se solicitan medidas judiciales como allanamientos o detenciones.
En este caso, la denuncia ingresó inicialmente a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Sin embargo, el fiscal Esteban Soza Piñeiro dispuso que la causa pase a una fiscalía especializada. De esta manera, la investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Criminal N° 2, a cargo del fiscal Ernesto Salas López.
Paz señaló que este martes se presentará junto con la víctima ante el fiscal para ampliar la denuncia y aportar detalles sobre lo ocurrido. Por ahora, el abogado dijo desconocer si el acusado ya se puso formalmente a disposición de la Justicia. Sí confirmó que recibió el contacto de un abogado particular que manifestó que asumiría su defensa, aunque todavía no había constatado esa presentación en el expediente.
Una calificación que podría agravarse
En principio, el hecho fue calificado como lesiones leves, una de las figuras de menor gravedad dentro de las previstas por el Código Penal. Sin embargo, Paz remarcó que se trata de una calificación provisoria y que podría modificarse a medida que avance la investigación y se conozcan las consecuencias de la agresión.
El abogado puso especial énfasis en la patada que el acusado habría dado en la cabeza de la víctima cuando ya estaba en el suelo. Según explicó, esa circunstancia podría llevar a los investigadores a analizar si existió una intención que excediera la de provocar una lesión.
“Se puede agravar teniendo en cuenta la forma en la que pega a otra persona con una patada en la cabeza estando en el piso”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que la Justicia deberá determinar, entre otros aspectos, cuál fue la intención del agresor y qué consecuencias concretas tuvieron las lesiones. Por ahora, la investigación continúa y uno de los puntos que deberá determinarse es el alcance de la lesión en el ojo que presenta la víctima.