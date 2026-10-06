Brutal agresión a la salida de un boliche: cómo avanza la denuncia y cuál es el estado de la víctima

El joven de 33 años que fue brutalmente agredido a la salida de un boliche ubicado en calle San Martín 1.161, en plena capital, continúa recuperándose de las lesiones que sufrió en el rostro. La víctima deberá ser examinado por un oculista debido a una afectación en la vista que podría estar relacionada con la patada que recibió mientras se encontraba en el piso. Así lo confirmó a LA GACETA su abogado, Aníbal Paz, quien además brindó detalles sobre el avance de la denuncia penal.