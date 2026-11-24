El dicho pregona que una imagen vale más que mil palabras. Y Mariano Campero parece dar cuenta de ello. Con una imagen que reúne a su equipo, el ex intendente de Yerba Buena mostró este fin de semana la estructura territorial de Cambia Tucumán: dirigentes de la capital, el este, el oeste, el sur y hasta los Valles, que se articulan detrás de su proyecto para gobernar la provincia en 2027. "Hagamos crecer a Tucumán", los instó.