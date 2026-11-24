Resumen para apurados
- Mariano Campero reunió a dirigentes de Cambia Tucumán el viernes para exhibir el armado territorial con el que busca competir por la gobernación provincial en 2027.
- El encuentro sumó a candidatos locales tras recorridas provinciales y el planteo judicial impulsado por su espacio contra una eventual reelección del gobernador Osvaldo Jaldo.
- La convocatoria busca afianzar una alternativa opositora en el territorio tucumano para 2027 y medir fuerzas partidarias frente a los acuerdos con otros sectores opositores.
El dicho pregona que una imagen vale más que mil palabras. Y Mariano Campero parece dar cuenta de ello. Con una imagen que reúne a su equipo, el ex intendente de Yerba Buena mostró este fin de semana la estructura territorial de Cambia Tucumán: dirigentes de la capital, el este, el oeste, el sur y hasta los Valles, que se articulan detrás de su proyecto para gobernar la provincia en 2027. "Hagamos crecer a Tucumán", los instó.
"Desde hace meses recorremos Tucumán", planteó Campero. "Vimos caminos que funcionan como canales de desagüe. Vimos chicos con delantal y mochila cruzando a pie el río Gastona. Vimos pueblos fantasmas. Vimos familias que ya no esperan nada". Y recordó el testimonio de un tabacalero de La Invernada: "Esto lleva 32 años. Ya no tengo esperanza".
El diputado también se refirió a la acción judicial que impulsó contra una nueva candidatura de Osvaldo Jaldo, quien, de resultar reelegido, completaría 16 años consecutivos en el Poder Ejecutivo. Según relató, LLA Tucumán no quiso firmar, mientras que sí lo hicieron el PRO, Fuerza Republicana y CREO, aunque este último desistió a los pocos días. "Pensamos que las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político", sostuvo.
La foto fue tomada el viernes 20, durante una hamburgueseada en la que el espacio compartió una charla de equipo. Entre los dirigentes que integran la propuesta figuran José "Pepe" Seleme, candidato a intendente de San Miguel; el legislador Manuel Courel, candidato a renovar su banca; el concejal Miguel Ramos, candidato a intendente de Las Talitas; el abogado Luis Augier, candidato a intendente de Alberdi y el concejal Luis Escobar, candidato a intendente de Simoca, entre muchos referentes.