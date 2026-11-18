La agenda legislativa tenía como principales temas el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley de Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). También se iban a debatir iniciativas vinculadas con acuerdos comerciales internacionales, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y el régimen de pequeñas y medianas empresas.