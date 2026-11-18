La Libertad Avanza no consiguió quórum y Diputados quedó sin tratar la ley de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA
Resumen para apurados
- Según el reporte periodístico, La Libertad Avanza no logró el quórum en Diputados este miércoles para debatir la ley de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
- El oficialismo buscaba acordar con bloques aliados puntos clave sobre injerencia extranjera y aceptar las modificaciones introducidas por el Senado sobre el Banco Central.
- La falta de acuerdos traba proyectos centrales del Ejecutivo antes de que finalice el período ordinario, mientras la Cámara baja prevé abordar el debate del Presupuesto.
El oficialismo nacional no consiguió quorum para abrir la sesión prevista para este mediodía en la Cámara de Diputados, por influencia de los gobiernos de Córdoba y Santa Fe.
La convocatoria había contado con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y representantes de espacios provinciales de San Juan, Tucumán, Salta y Misiones, consignó el diario "Ámbito".
La agenda legislativa tenía como principales temas el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley de Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). También se iban a debatir iniciativas vinculadas con acuerdos comerciales internacionales, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y el régimen de pequeñas y medianas empresas.
El cronograma del Congreso nacional continuará el 25 de noviembre con otra sesión en Diputados, en la que está previsto tratar el Presupuesto 2027. En el Senado, en tanto, fueron programadas tres reuniones: el jueves 19, el miércoles 25 y el jueves 26.
La ley de Malvinas
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo busca endurecer las sanciones por la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales en las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Además, contempla modificaciones en la organización de áreas de defensa e inteligencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente.
Aunque el oficialismo confía en reunir los apoyos necesarios para aprobar el proyecto en general, mantiene conversaciones con el PRO, la UCR, Argentina Federal y Provincias Unidas para resolver diferencias sobre algunos artículos.
El principal punto de discusión está en el capítulo 7, que incorpora sanciones y figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera y el financiamiento electoral proveniente del exterior.
Ese apartado requiere una mayoría especial de 129 votos, por tratarse de materia electoral, una cantidad que La Libertad Avanza todavía no tiene asegurada. Los cuestionamientos de distintos bloques dialoguistas y legisladores provinciales mantienen abiertas las negociaciones para evitar que las diferencias condicionen la votación.
La reforma del Banco Central
El segundo proyecto de relevancia para el Gobierno es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa llegó a Diputados después de su tratamiento en el Senado, donde recibió modificaciones. Ahora, la Cámara baja deberá resolver si acepta los cambios introducidos por la Cámara alta para convertirla en ley.
La agenda también incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
El entendimiento fue firmado en septiembre de 2025 en Río de Janeiro y forma parte de la estrategia de apertura comercial del bloque regional.