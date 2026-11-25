La recuperación no termina cuando una persona deja de consumir. También necesita una comunidad que acompañe, espacios donde volver a empezar y organizaciones que no bajen los brazos. Ese fue uno de los mensajes que atravesó el encuentro que reunió ayer a más de 800 instituciones tucumanas en el teatro Mercedes Sosa, con la visita del padre José “Pepe” Di Paola, referente nacional de los Hogares de Cristo.