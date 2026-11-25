Resumen para apurados
- Ayer en Tucumán, el padre Pepe Di Paola encabezó un encuentro con 800 instituciones en el teatro Mercedes Sosa para abordar la lucha contra el consumo problemático de drogas.
- Bajo el lema "Seguimos alimentando la esperanza", organizaciones sociales y religiosas compartieron experiencias barriales y testimonios de jóvenes en proceso de recuperación.
- La jornada reforzó la necesidad de articular redes comunitarias permanentes para evitar la marginación social y sostener el acompañamiento tras los tratamientos de adicciones.
La recuperación no termina cuando una persona deja de consumir. También necesita una comunidad que acompañe, espacios donde volver a empezar y organizaciones que no bajen los brazos. Ese fue uno de los mensajes que atravesó el encuentro que reunió ayer a más de 800 instituciones tucumanas en el teatro Mercedes Sosa, con la visita del padre José “Pepe” Di Paola, referente nacional de los Hogares de Cristo.
Bajo la consigna “Seguimos alimentando la esperanza”, referentes de organizaciones sociales, educativas, deportivas y religiosas compartieron experiencias sobre el trabajo que desarrollan en distintos puntos de la provincia para prevenir y acompañar situaciones de consumo problemático. La jornada tuvo como uno de sus objetivos fortalecer los vínculos entre las instituciones y visibilizar una problemática que, como plantearon durante el encuentro, involucra a toda la sociedad.
Di Paola escuchó los relatos de quienes trabajan en los barrios y también los testimonios de jóvenes que atravesaron procesos de recuperación. “Fue algo muy emotivo. Los testimonios de recuperación fueron demasiado elocuentes. Es muy importante seguir fortaleciendo estos vínculos. La droga es un problema que se manifiesta desde hace mucho tiempo. Es importante organizarse para prevenir y para organizar”, expresó.
La presencia del sacerdote, titular de los Hogares de Cristo, fue uno de los momentos centrales de la convocatoria. Su trabajo en el acompañamiento de personas con consumos problemáticos y la experiencia de las organizaciones que integran esa red nacional formaron parte de los intercambios con los referentes tucumanos.
Entre los testimonios que se escucharon en el teatro hubo relatos de recuperación y de familias que encontraron en las organizaciones comunitarias un espacio de contención. Brandon, uno de los jóvenes que tomó la palabra, contó parte de su recorrido y destacó la importancia de no abandonar el proceso. “Nunca me di por vencido y después de tanto, hoy estoy aquí brindando un testimonio vivo”, dijo.