José María "Pepe" Di Paola: "La visita del Papa a la Argentina puede ayudar"

- Calculamos que 200, algunos con mayor organización, otros realmente están haciendo lo que pueden con lo que tienen; algunos, por ejemplo, tienen casas para que los chicos duerman, tienen vínculos con psicólogos, psiquiatras, tienen lugar de desintoxicación, una granja. Después algunos tienen proyectos educativos, proyectos de trabajo. Hay dos patas: uno es el abordaje en el territorio de las adicciones que es algo nuevo y otro es el abordaje integral, o sea, no es solamente la droga y el chico, sino es todo lo que rodea la vida del chico. Ponele que un chico se deja de drogar, pero tiene problemas con la justicia, no tiene documentos o tiene un problema de salud grave o el problema más grande es que su pareja y sus hijos no lo ven más. Es como reconstituir toda la vida de la persona y entonces eso se llama abordaje integral y para eso, todos son importantes, no solamente los profesionales. A veces tenés gente del barrio como las madres, que ayudan en algunos de los dispositivos y así cumplen un papel bárbaro, porque viene el joven que se peleó con la chica y le hacen entender cuál es su problema… Hay mucha gente que no tiene a lo mejor un título universitario, pero que les puede hacer mucho bien en este proceso de recuperación a estos chicos.