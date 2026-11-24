El argentino Kevin Vallejos hizo historia en la UFC y quedó a un paso de pelear por el título mundial
El peleador marplatense escaló siete posiciones en el ranking de peso pluma tras derrotar al excampeón Aljamain Sterling en Qatar. Es el primer argentino en alcanzar el tercer puesto en la organización.
Resumen para apurados
- El argentino Kevin Vallejos alcanzó el tercer puesto pluma de UFC tras vencer recientemente a Aljamain Sterling en Qatar para quedar a un paso de disputar el título mundial.
- El marplatense de 24 años neutralizó el juego de suelo del estadounidense al defender 11 de 12 derribos, logrando una victoria por decisión unánime que lo hizo subir siete puestos.
- Se convirtió en el primer argentino en llegar al top 3 de la UFC y se posiciona para retar al campeón Alexander Volkanovski o disputar una pelea eliminatoria por el cinturón.
Kevin Vallejos continúa haciendo historia en las artes marciales mixtas argentinas. Después de derrotar por decisión unánime al estadounidense Aljamain Sterling en Qatar, el marplatense de 24 años ascendió siete posiciones en el ranking oficial de peso pluma de la UFC y quedó ubicado en el tercer puesto de la categoría.
Se trata de un hecho sin precedentes para el deporte nacional, ya que ningún peleador argentino había conseguido posicionarse tan alto en el escalafón de la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.
El triunfo frente a Sterling representó una muestra del crecimiento deportivo del “Chino”, que consiguió neutralizar una de las principales virtudes del excampeón estadounidense: su capacidad para llevar el combate al suelo.
Vallejos defendió exitosamente 11 de los 12 intentos de derribo de su rival, una estadística que refleja la solidez de su planteo táctico y que resultó determinante para imponerse en las tarjetas de los jueces.
La victoria le permitió dar un salto considerable dentro de la división y posicionarse entre los principales aspirantes a disputar el cinturón que actualmente está en poder del australiano Alexander Volkanovski.
Los posibles caminos de Kevin Vallejos hacia el título de la UFC
En el ranking de peso pluma, por delante del argentino solamente aparecen Movsar Evloev y Diego Lopes, además de Volkanovski, quien ocupa la posición de campeón de la categoría.
El nuevo escenario abre dos posibles caminos para el marplatense. El primero, y más atractivo, sería recibir directamente una oportunidad para enfrentar al australiano por el cinturón mundial.
La otra alternativa sería disputar un combate eliminatorio ante el ganador de un eventual enfrentamiento entre el inglés Lerone Murphy y el brasileño Jean Silva, quienes se encuentran inmediatamente por debajo del argentino en la clasificación.
Por el momento, ninguna de esas posibilidades está confirmada. La decisión dependerá de cómo la UFC organice los próximos compromisos de la división.
Lo concreto es que, con apenas 24 años, Vallejos alcanzó una posición inédita para un representante argentino en la organización y quedó instalado en la discusión por el título mundial.