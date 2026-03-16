¡Nocaut y fortuna! Kevin Vallejos hizo historia en Las Vegas y se llevó un premio extra de 100 mil dólares
El marplatense de 24 años liquidó al experimentado Josh Emmett en el primer asalto de su primera pelea estelar en UFC. Al enterarse del millonario premio por el "mejor desempeño de la noche", su reacción se volvió viral.
La ciudad de Las Vegas fue testigo de una noche consagratoria para las artes marciales mixtas argentinas. Kevin "Chino" Vallejos no solo cumplió con el desafío de encabezar su primera velada principal en UFC Vegas 114, sino que lo hizo de manera devastadora. El marplatense necesitó apenas unos minutos del primer asalto para liquidar por nocaut técnico a Josh Emmett, un veterano de 40 años con un recorrido legendario en la compañía. Con una ráfaga de 42 golpes y una serie de rodillazos quirúrgicos que obligaron a la intervención del árbitro, Vallejos selló su cuarta victoria consecutiva en la división de peso pluma.
Sin embargo, la imagen que recorrió el mundo no fue solo la del TKO, sino su espontánea reacción tras la pelea. Al ser informado durante la entrevista oficial de que la organización le otorgaba un bono especial de 100.000 dólares por su actuación destacada, el "Chino" saltó de alegría y gritó: "¡100 lucas!" ante los micrófonos. El premio duplica el bono de 50.000 que ya había obtenido a finales de 2025, marcando un salto económico y profesional rotundo para el joven peleador.
100 lucas verdes para Kevin Vallejos 🙌🏼— Deporte Divino (@DeporteDivino) March 15, 2026
pic.twitter.com/WGHKn84dEK
Un ascenso imparable hacia el título
Con este triunfo, Vallejos se consolida como el segundo argentino en la historia en liderar una velada estelar (siguiendo los pasos de Santiago Ponzinibbio) y se afianza como una de las realidades de la categoría. Su efectividad y frescura física fueron demasiado para un Emmett que, a pesar de su experiencia, se vio superado por la velocidad del marplatense desde el campanazo inicial.
“¡Qué lindo! Ya me gané el último de los bonos de 50 y ahora el primero de los 100. Estoy muy contento. No tengo un nombre todavía, pero Argentina tiene que saber que sigo en mi sueño de convertirme en campeón del mundo”, declaró Vallejos, visiblemente emocionado.
El futuro del "Chino" ahora apunta directo al top 10 del ranking, donde su nombre empieza a generar respeto entre los principales contendientes. En una división de peso pluma sumamente competitiva, el argentino demostró que tiene el poder de fuego necesario para finalizar a los mejores y el carisma para ganarse al público internacional en cada presentación.