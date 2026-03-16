¡Nocaut y fortuna! Kevin Vallejos hizo historia en Las Vegas y se llevó un premio extra de 100 mil dólares

La ciudad de Las Vegas fue testigo de una noche consagratoria para las artes marciales mixtas argentinas. Kevin "Chino" Vallejos no solo cumplió con el desafío de encabezar su primera velada principal en UFC Vegas 114, sino que lo hizo de manera devastadora. El marplatense necesitó apenas unos minutos del primer asalto para liquidar por nocaut técnico a Josh Emmett, un veterano de 40 años con un recorrido legendario en la compañía. Con una ráfaga de 42 golpes y una serie de rodillazos quirúrgicos que obligaron a la intervención del árbitro, Vallejos selló su cuarta victoria consecutiva en la división de peso pluma.