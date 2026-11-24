En el caso de los hombres, las recomendaciones apuntan a trajes descontracturados —con la opción de vestir o prescindir de corbata— orientados a lograr una estética "canchera, con onda y juvenil". El documento digital incluye como uno de los modelos masculinos de inspiración a la figura hollywoodense de Brad Pitt, entre otros referentes internacionales. Folgar destacó que resulta inusual que un código de vestimenta masculino sea comunicado con semejante nivel de detalle.