Tini Stoessel y Rodrigo De Paul preparan su boda: el exclusivo código de vestimenta que deberán cumplir los invitados
A través de un enlace privado e intransferible, la cantante y el futbolista enviaron a sus invitados un archivo digital interactivo con referencias de moda inspiradas en los años 90, la Met Gala y modelos hegemónicos.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fijaron un estricto código de vestimenta para su boda del 19 de diciembre en Doc Haras, buscando mantener una estética armónica en la fiesta.
- Los novios enviaron una guía digital de 20 páginas inspirada en los años 90 y la Met Gala, con referencias visuales precisas y una narrativa ligada a películas de Disney.
- La celebración reunirá a figuras internacionales de la música y el deporte, consolidándose como uno de los eventos mediáticos de mayor despliegue visual de la temporada.
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ingresaron en la cuenta regresiva para su casamiento, programado para el próximo 19 de diciembre en el predio Doc Haras. A poco menos de un mes del evento, se filtró el minucioso código de vestimenta que la pareja estableció para sus asistentes.
La revelación ocurrió en el programa La mañana de Lape, emitido por América TV, donde la especialista en moda Mery Folgar detalló la modalidad de notificación enviada a los allegados.
Según la información expuesta en la transmisión televisiva, los novios remitieron a cada invitado un correo electrónico con un enlace privado e intransferible. El link dirige a un documento de Excel de 20 páginas cargado de sugerencias visuales, guías estilísticas y combinaciones recomendadas para la celebración. La medida responde al deseo de mantener una estricta coherencia estética en una fiesta que reunirá a figuras de alto perfil mediático.
ð£ PRIMICIA EXCLUSIVA: SE FILTRÃ EL DRESS CODE DEL CASAMIENTO DE TINI Y DE PAUL #LapeClubSocial @sergiolapegue https://t.co/cBMZv9UvzL— AmÃ©rica TV (@AmericaTV) November 24, 2026
Referencias a la Met Gala, impronta noventosa y modelos hegemónicos
El instructivo contempla pautas específicas tanto para mujeres como para hombres. Para el público femenino, la propuesta está inspirada en la moda de la década de 1990 y principios de los años 2000, bajo un concepto de alfombra roja (red carpet) comparable con la gala del Met de Nueva York.
Aunque la paleta de colores es amplia y habilita tonos metalizados, transparencias, puntillas y encajes, Folgar remarcó que las imágenes de referencia corresponden a reconocidas it girls de perfil hegemónico.
En el caso de los hombres, las recomendaciones apuntan a trajes descontracturados —con la opción de vestir o prescindir de corbata— orientados a lograr una estética "canchera, con onda y juvenil". El documento digital incluye como uno de los modelos masculinos de inspiración a la figura hollywoodense de Brad Pitt, entre otros referentes internacionales. Folgar destacó que resulta inusual que un código de vestimenta masculino sea comunicado con semejante nivel de detalle.
Un concepto narrativo basado en el espectáculo y películas de Disney
La exigencia del dress code se vincula de manera directa con la concepción general del festejo. La cantante asumió la organización y el guion de la boda bajo una impronta similar a la de su espectáculo Futttura, estructurando la ambientación y los momentos centrales de la velada en función de tres películas de Disney que representan su historia de amor con el futbolista.
El nivel de precisión gráfica busca coordinar la imagen visual de una lista de invitados compuesta por celebridades internacionales. Durante la emisión del programa se mencionaron como asistentes esperados a figuras de la talla de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Chris Martin, Lali Espósito y María Becerra, lo que explica la intención de la organización de alinear la presentación de los concurrentes ante las cámaras.
Si bien la contratación de organizadoras de bodas es habitual en fiestas de esta envergadura, la especialista aclaró que las wedding planners ejecutan sus tareas en función de las directivas dictadas por los novios. El contenido del manual trascendió públicamente a partir de los comentarios de los propios destinatarios de las tarjetas virtuales.