Así es la mansión de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami: una cocina negra, grandes ventanales y una pileta soñada
La propiedad está ubicada en Miami Shores y fue comprada por el futbolista en 2023 por 3,7 millones de dólares. Tiene más de 327 metros cuadrados cubiertos, grandes ventanales y una distribución que prioriza la luz natural y los espacios abiertos.
Resumen para apurados
- Rodrigo De Paul y Tini Stoessel comparten una exclusiva mansión en Miami Shores, adquirida en 2023 por el futbolista por 3,7 millones de dólares para residir en EE. UU.
- La propiedad, construida en 1951 y remodelada integralmente, cuenta con 327 metros cuadrados cubiertos, una cocina negra, techos abovedados y un gran parque con pileta.
- El inmueble consolida el patrimonio de las figuras públicas en el mercado estadounidense, captando la atención mediática por su estética arquitectónica de vanguardia.
La casa que comparten Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami se destaca por una arquitectura poco convencional y una decoración minimalista. Ubicada en Miami Shores, una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad estadounidense, la propiedad combina ambientes amplios, líneas curvas y una fuerte conexión entre los espacios interiores y el jardín.
El futbolista adquirió la vivienda en 2023 por 3,7 millones de dólares. Aunque la construcción original data de 1951, una remodelación integral modificó su aspecto y le dio una impronta contemporánea, con materiales y terminaciones que privilegian la simplicidad y la luminosidad.
La propiedad cuenta con aproximadamente 327 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de más de 1.400 metros cuadrados. Uno de sus rasgos distintivos es el diseño curvo de la estructura, que rodea parcialmente el patio y permite integrar visualmente los distintos ambientes con el exterior.
La arquitectura de la casa de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami
Desde el frente, la vivienda presenta una fachada blanca, de aspecto sobrio y moderno. Las líneas simples, el techo oscuro y la vegetación que acompaña el ingreso construyen una estética discreta, alejada de las construcciones tradicionales más recargadas.
La particularidad aparece en la distribución: la estructura curva acompaña el contorno del jardín y orienta buena parte de los ambientes hacia ese sector. De esta manera, la naturaleza y la luz natural se convierten en protagonistas de la vida cotidiana dentro de la propiedad.
Los ventanales corredizos de grandes dimensiones permiten conectar los espacios interiores con el patio. A esto se suman los pisos claros, las paredes blancas y los techos abovedados, que refuerzan la sensación de amplitud.
Otro detalle arquitectónico son las claraboyas, instaladas para permitir el ingreso de luz desde la parte superior y mejorar la iluminación de los sectores más alejados de las aberturas.
Una cocina negra que rompe con el estilo minimalista
Entre los distintos ambientes, la cocina sobresale por una elección estética que contrasta con el resto de la vivienda. Mientras que en los espacios principales predominan los tonos claros y neutros, este sector incorpora el negro como color dominante.
El ambiente tiene un diseño abierto que facilita la integración con las áreas sociales. La ausencia de divisiones rígidas permite mantener la continuidad visual y favorece la circulación dentro de la casa.
La combinación de superficies oscuras con pisos claros genera un contraste marcado, sin abandonar la estética moderna que caracteriza al resto de la propiedad.
El jardín y la pileta, protagonistas de la casa en Miami
El espacio exterior es otro de los puntos centrales de la vivienda. La disposición curva de la construcción permite que el jardín quede parcialmente rodeado por los ambientes interiores, creando una relación directa entre la arquitectura y el paisaje.
En ese sector se encuentra la pileta, uno de los principales atractivos de la propiedad. Su ubicación permite contemplarla desde distintos ambientes, incluso a través de los ventanales de la suite principal, que tiene conexión directa con el exterior.
El amplio terreno también ofrece espacio verde suficiente para disfrutar de la privacidad y aprovechar las condiciones climáticas de Miami.