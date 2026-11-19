Resumen para apurados
- Rodrigo de la Serna y su expareja Ludmila Romero afrontan un conflicto judicial en Argentina por la tenencia de sus dos hijos y desacuerdos económicos tras su ruptura en 2021.
- Tras separarse, Romero se radicó en Rosario con los menores y firmaron 15 acuerdos incumplidos. El litigio incluye disputas por la cuota alimentaria y la división de bienes.
- Sin diálogo entre las partes y con posturas inflexibles sobre el régimen de visitas, la causa sigue abierta mientras el actor evita hacer declaraciones sobre su vida privada.
Rodrigo de la Serna atraviesa un momento personal complejo a raíz de una disputa judicial con Ludmila Romero, su ex pareja y madre de sus dos hijos menores. El tema tomó estado público luego de que el actor hiciera referencia a un difícil año personal durante su participación en el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini.
En LAM, el panelista Pepe Ochoa brindó detalles sobre el enfrentamiento y describió un vínculo completamente deteriorado entre ambos. Según su relato, las diferencias comenzaron después de la separación, en 2021, y estuvieron relacionadas principalmente con la crianza de los chicos, la organización familiar y cuestiones económicas.
Cómo comenzó el conflicto entre Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero
El actor y Ludmila Romero mantuvieron una relación entre 2015 y 2021. Tras la ruptura, surgieron desacuerdos sobre cómo organizar la vida familiar. Uno de los puntos de tensión fue la distancia entre las ciudades en las que residían: ella se instaló en Rosario junto a los chicos, mientras que De la Serna continuó viviendo en Buenos Aires.
De acuerdo con la información que compartió Ochoa en el ciclo de América, el actor pretendía que sus hijos permanecieran en la ciudad de Buenos Aires, mientras que Romero decidió radicarse con ellos en Rosario. A esas diferencias se sumaron discusiones por el monto de la cuota alimentaria. “Desde 2021, están en guerra total. Ellos dos no se hablan”, aseguró el panelista al describir el estado actual de la relación.
Los 15 acuerdos judiciales y la disputa por la vivienda
Durante su intervención en LAM, el panelista también sostuvo que entre 2021 y 2023 la expareja habría alcanzado 15 acuerdos judiciales. Sin embargo, según su versión, esos compromisos no se habrían cumplido debido a las dificultades para coordinar las responsabilidades familiares con las obligaciones laborales del actor.
El panelista también contó que Romero habría propuesto dividir el departamento que ambos tenían en común en Rosario. La intención, según explicó, era que ella pudiera utilizar su parte para mudarse a una propiedad más amplia. “Dividen el departamento. Ella compra un terreno, edifica su casa y al día de hoy, Rodrigo no le dio un peso”, afirmó Ochoa al referirse a esa operación.
Qué régimen de permanencia habría solicitado el actor
Otro de los puntos centrales de la disputa estaría relacionado con el tiempo que los chicos pasarían con cada uno de sus padres. Según el relato del panelista, De la Serna habría iniciado una demanda para establecer un esquema de permanencia que contemplaba 10 días en Buenos Aires y 20 en Rosario.
Ochoa también señaló que Ludmila habría intentado comunicarse con el actor sin conseguir una respuesta y que actualmente tendría dificultades económicas para afrontar un acuerdo legal. “Ella no tiene plata para llegar a un acuerdo legal y él no cede”, expresó el integrante de LAM.
La respuesta de Rodrigo de la Serna ante las consultas
Consultado por el tema a la salida de una entrevista con LAM, Rodrigo de la Serna evitó profundizar sobre la disputa con su expareja y sostuvo que no tenía intención de hacer públicas cuestiones de su vida privada. “Si es algo personal, no lo voy a ventilar”, respondió el actor. Luego saludó a la notera y se retiró sin brindar más declaraciones.
Hasta el momento, los detalles del conflicto fueron expuestos públicamente por Pepe Ochoa en el programa de América. De la Serna, por su parte, no amplió su postura sobre las versiones difundidas.