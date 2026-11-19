De acuerdo con la información que compartió Ochoa en el ciclo de América, el actor pretendía que sus hijos permanecieran en la ciudad de Buenos Aires, mientras que Romero decidió radicarse con ellos en Rosario. A esas diferencias se sumaron discusiones por el monto de la cuota alimentaria. “Desde 2021, están en guerra total. Ellos dos no se hablan”, aseguró el panelista al describir el estado actual de la relación.