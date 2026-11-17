El príncipe Harry y Meghan Markle volvieron a cambiar de residencia en Reino Unido, pero todavía no encontraron la casa en la que planean instalarse definitivamente. Mientras permanecen en una propiedad prestada en los Cotswolds, se conocieron detalles de la espectacular mansión que dejaron en Montecito, California: una villa de estilo italiano que antes de convertirse en su hogar se ofrecía como locación para producciones audiovisuales por 700 dólares la hora.