Planificar la valija para los días de descanso invita a repensar qué prendas nos hacen sentir realmente a gusto frente al mar o la pileta. Lejos de las piezas rígidas o incómodas para trajes de baño, las colecciones de moda de baño para el verano 2027 apuestan por equilibrar estética y bienestar, permitiendo disfrutar del agua sin estar pendientes de acomodar la ropa a cada rato.