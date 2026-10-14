La bikini que eligió Yanina Latorre en Miami y promete ser furor en el verano 2027

Para completar su apuesta veraniega, Yanina Latorre optó por una estética despojada y natural que resaltó sobre su piel bronceada. Lució un peinado sencillo con el cabello recogido en un rodete descontracturado y se mostró sin maquillaje. El toque de distinción de su vestuario estuvo a cargo de sus accesorios de alta gama, entre los que destacaron unos lentes de sol con el distintivo estampado cuadrillé de la casa británica Burberry, demostrando cómo el lujo y la practicidad pueden convivir en perfecta armonía.