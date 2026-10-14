EspectáculosFamosos

La bikini que eligió Yanina Latorre en Miami y promete ser furor en el verano 2027

Desde Miami, la conductora mostró el diseño que promete convertirse en el traje de baño preferido de la temporada 2026.

Yanina Latorre lució un bikini que marca la tendencia del verano
Yanina Latorre lució un bikini que marca la tendencia del verano
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Yanina Latorre lució en Miami una bikini animal print de cebra para anticipar las tendencias de moda de playa de las próximas temporadas.
  • La conductora combinó un diseño triangular clásico con accesorios de alta gama, marcando el desplazamiento de los estampados florales por patrones retro.
  • Esta elección consolida el regreso del animal print en tonos neutros y cortes simples como la principal tendencia para la moda veraniega internacional.
Resumen generado con IA

Yanina Latorre sorprendió al anticipar las tendencias de la moda al posar con una bikini animal print con estampado de cebra, postulándose como el modelo insignia del verano 2026. La comunicadora eligió el mar de Florida para exhibir un estilo refinado que combina la impronta retro con la sofisticación propia de las pasarelas internacionales. Su aparición reafirma un cambio contundente en la moda de playa, donde las tradicionales mallas con motivos florales han quedado relegadas ante la irrupción de los patrones de inspiración animal.

El diseño lucido por Latorre destaca por su estructura de corpiño triangular con breteles delicados y tiras laterales ajustables en la bombacha, confeccionado en una paleta cromática que fusiona los tonos blanco, negro y miel. Esta variante de cebra resalta por generar una vibrante impresión visual que evoca el pelaje animal, consolidándose como la opción preferida para quienes buscan romper con la monotonía de las prendas lisas sin perder la elegancia. La prenda ofrece además una respuesta funcional, garantizando comodidad sin descuidar el glamour.

Yanina Latorre lució un bikini que marca la tendencia del verano Yanina Latorre lució un bikini que marca la tendencia del verano

Un look con impronta natural y accesorios sofisticados

Para completar su apuesta veraniega, Yanina Latorre optó por una estética despojada y natural que resaltó sobre su piel bronceada. Lució un peinado sencillo con el cabello recogido en un rodete descontracturado y se mostró sin maquillaje. El toque de distinción de su vestuario estuvo a cargo de sus accesorios de alta gama, entre los que destacaron unos lentes de sol con el distintivo estampado cuadrillé de la casa británica Burberry, demostrando cómo el lujo y la practicidad pueden convivir en perfecta armonía.

La elección de la periodista coincide con un fenómeno más amplio que atraviesa la indumentaria de playa para la temporada. Las estampas florales, que durante años dominaron las costas, comenzaron a verse repetidas y saturadas, abriendo paso a diseños con mayor carácter y firmeza visual. Inspirada en el estilo europeo y retro, la tendencia propone una estética más segura, sensual y versátil que se adapta con soltura a diversas edades.

Yanina Latorre lució un bikini que marca la tendencia del verano Yanina Latorre lució un bikini que marca la tendencia del verano

El reinado del animal print frente al repliegue de los estampados florales

A diferencia de temporadas pasadas, la versión del verano 2026 de la microbikini animal print se distancia de los tonos flúor y de las combinaciones llamativas. La norma actual privilegia los estampados clásicos, como leopardo, cebra o serpiente, trabajados en colores neutros o desaturados y plasmados sobre cortes simples. Entre los modelos que lideran esta renovación se encuentran los tops triangulares tradicionales, las piezas tipo bandó o top, y las bombachas de tiro medio o alto, acompañadas por detalles sutiles como nudos, frunces o argollas que evitan recargar la silueta.

De este modo, el animal print reafirma su vigencia en la moda ofreciendo una alternativa perdurable, cómoda y llena de personalidad.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón
1

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026
2

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes
3

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
4

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo
5

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Ranking notas premium
Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
1

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones
3

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
4

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen
5

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

Más Noticias
Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del Roña Castro

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del "Roña" Castro

Así es la cocina campestre de Agustina Cherri: madera, una gran isla y detalles que enamoran

Así es la cocina campestre de Agustina Cherri: madera, una gran isla y detalles que enamoran

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Florinda Meza sufrió una dolorosa pérdida: murió el último ser querido que la unía a Chespirito

Florinda Meza sufrió una dolorosa pérdida: murió el último ser querido que la unía a Chespirito

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Quién es Mariana Marx, la escritora señalada como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Quién es Mariana Marx, la escritora señalada como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Comentarios