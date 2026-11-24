Este lunes Guido Kaczka volvió a trabajar a pleno en La 100. En su regreso, después de tener apariciones intermitentes, comunicó el fallecimiento de su madre, el pasado sábado, a quien estuvo acompañando en el Hospital Italiano junto a toda su familia. Quien atraviesa la misma situación es su hermano, Emiliano Kaczka, que también trabaja en el ambiente del espectáculo, aunque con un perfil mucho más bajo.