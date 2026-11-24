Resumen para apurados
- Emiliano Kaczka, hermano mayor de Guido, retomó su carrera actoral en series de streaming tras años de ejercer como abogado, mientras acompaña el duelo familiar en Buenos Aires.
- Saltó a la fama en los años 80 con la tira "Clave de sol", pero abandonó la televisión para recibirse de abogado en 2001 y ejercer el derecho durante dos décadas.
- Ya afianzado en producciones de HBO Max y Disney+, descarta dedicarse a la conducción televisiva como Guido, priorizando su perfil bajo y roles dramáticos.
Este lunes Guido Kaczka volvió a trabajar a pleno en La 100. En su regreso, después de tener apariciones intermitentes, comunicó el fallecimiento de su madre, el pasado sábado, a quien estuvo acompañando en el Hospital Italiano junto a toda su familia. Quien atraviesa la misma situación es su hermano, Emiliano Kaczka, que también trabaja en el ambiente del espectáculo, aunque con un perfil mucho más bajo.
Mientras Guido se manifestó en público y sufrió la pérdida de su madre al aire, junto a sus compañeros de radio, Emiliano se mantuvo en el orden de su habitual comportamiento, alejado de las cámaras. Fue el conductor quien contó que en los últimos momentos de ella estuvo a su lado junto a todos sus seres queridos.
Quién es Emiliano Kaczka, hermano de Guido
Emiliano es uno de los cuatro hermanos que conforman la familia Kaczka. Es mayor que Guido por seis años –tiene 54– y nació el 23 de marzo de 1972. Aunque el conductor se refirió en algunas oportunidades a sus hermanas, Analía y Sol, se desconocen cuáles son sus edades y en qué orden nacieron.
El hermano mayor de Guido es abogado, escritor y actor. Aunque hoy el conductor es la figura de referencia de su familia, Emiliano fue un destacado intérprete cuando era joven. Participó en telenovelas en los años 80 que lo llevaron al éxito y de allí que su rostro resulte hoy reconocible para algunos de los espectadores que siguieron las tiras dramáticas entonces.
El salto a la fama de Emiliano Kaczka
El mayor de los Kaczka tuvo el envión que lo catapultó como estrella juvenil con la novela “Clave de sol”, una exitosa tira adolescente que emitió Canal 13 entre 1987 y 1991. En el teledrama participaban Pablo Rago, Leonardo Sbaraglia, Cecilia Dopazo, Viviana Saccone, Guido Kaczka, Claudia de la Calle, Pía Galiano y Julián Weich. Es decir que Emiliano trabajaba con su propio hermano.
Al terminar la novela, Emiliano decidió dejar la actuación para empezar a estudiar derecho. Se recibió de abogado en 2001, en medio de la crisis económica de Argentina, y empezó a ejercer en el rubro. Después de años alejado de las participaciones televisivas, Emiliano regresó a su primer trabajo.
El regreso de Emiliano Kaczka a la ficción
La vuelta de Emiliano lo encontró con un drama basado en una historia real argentina: el crimen de María Marta García Belsunce. “María Marta: el crimen del country” estrenó en julio de 2022 en HBO Max, donde Emiliano interpretó al fiscal Ángel Quiroga. Luego participó de “Los Mufas: suerte para la desgracia”, que estrenó en septiembre de 2025 en Disney+. El mismo año se lanzó “Las maldiciones”, donde volvió a compartir elenco con Sbaraglia.
Aunque se le preguntó si querría dedicarse al mismo rubro que su hermano menor, la conducción, Emiliano se negó a hacer una carrera similar. Por el momento, esa actividad no le generó ningún interés laboral.