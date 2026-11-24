La emoción de Ximena Capristo al recordar a su mamá y la dificultad de hablar con los hijos

Conmovida por el relato, Ximena Capristo tomó la palabra para compartir su propia vivencia tras la pérdida de su madre. La panelista contó que al día siguiente del fallecimiento debió volver a trabajar por necesidad y elogió la lucidez de Guido para describir el vacío que deja la partida de una madre. “Esas palabras son hermosas. La verdad es que no puedo dejar de pensar en todo ese vacío que uno trata de llenar con diferentes cosas, que no se compra ni con el oro del mundo, ni te podés aferrar y dejarlo ahí para que siga sufriendo”, expresó entre lágrimas.