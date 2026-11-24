Ximena Capristo y Majo Martino lloraron en vivo tras escuchar las palabras de Guido Kaczka sobre su mamá
Las panelistas de Sálvese quien pueda (América TV) se quebraron en vivo al repasar la reflexión que hizo el conductor en La 100 tras la muerte de su madre, Susana, y recordaron los momentos más dolorosos de sus propios duelos familiares.
Resumen para apurados
- Ximena Capristo y Majo Martino lloraron en vivo en América TV tras escuchar el emotivo mensaje de Guido Kaczka en la radio sobre la reciente muerte de su madre.
- En el programa repasaron el relato del conductor en La 100, lo que llevó a ambas panelistas a recordar sus propios duelos y la dificultad de soltar ante enfermedades terminales.
- El descargo del animador generó gran empatía en el medio televisivo, mientras él retoma las grabaciones de sus ciclos tras atravesar el difícil momento familiar.
El conmovedor testimonio que brindó Guido Kaczka en su programa de radio tras el fallecimiento de su madre, Susana, generó una profunda repercusión en la televisión. Durante la emisión de Sálvese quien pueda (América TV), las panelistas Ximena Capristo y Majo Martino no pudieron contener las lágrimas al escuchar la reflexión del conductor sobre la enfermedad, la impotencia y el difícil proceso de despedir a un ser querido.
Al repasar las palabras que Kaczka pronunció al aire de No está todo dicho (La 100), la periodista Pía Shaw destacó el don del animador para poner en palabras un dolor tan íntimo. El clima en el estudio cambió por completo cuando Capristo y Martino se mostraron profundamente movilizadas, asociando el relato del conductor con sus propias pérdidas familiares.
La emoción de Ximena Capristo al recordar a su mamá y la dificultad de hablar con los hijos
Conmovida por el relato, Ximena Capristo tomó la palabra para compartir su propia vivencia tras la pérdida de su madre. La panelista contó que al día siguiente del fallecimiento debió volver a trabajar por necesidad y elogió la lucidez de Guido para describir el vacío que deja la partida de una madre. “Esas palabras son hermosas. La verdad es que no puedo dejar de pensar en todo ese vacío que uno trata de llenar con diferentes cosas, que no se compra ni con el oro del mundo, ni te podés aferrar y dejarlo ahí para que siga sufriendo”, expresó entre lágrimas.
Además, Capristo hizo hincapié en lo complejo que resulta atravesar este duelo cuando hay niños en la familia. “En mi caso tengo hijos y es muy difícil explicarle a tu hijo que su abuela ya no está, que no va a compartir el resto de su vida con ellos. Todo el mundo quiere tener una abuela”, reflexionó sobre el impacto familiar del deceso.
La reflexión de Majo Martino sobre el dolor de soltar
Por su parte, Majo Martino —quien atravesó la muerte de su madre durante la pandemia— rompió en llanto al rescatar los pasajes más profundos del discurso de Kaczka. En particular, la panelista remarcó la frase donde el conductor diferenció el hecho de sostener una mano del acto de liberar un alma. “Nadie quiere despedir a su mamá, nadie, pero llega un momento en el que tenés que soltar”, afirmó con la voz quebrada.
Martino también profundizó sobre la frustración que genera intentar torcer el destino frente a una enfermedad terminal. “Esas personalidades que somos capaces de hacer cualquier cosa para ayudar al otro, pensando que podemos, pero cuando es el momento que Dios quiere que esa persona ya se retire de este plano, es ese momento”, señaló.
En esa misma línea, la integrante del programa valoró la analogía que hizo Guido respecto a Lionel Messi y la muerte de su padre para entender que ni siquiera el máximo éxito ni los recursos económicos pueden evitar la mortalidad. “Comprender que ni siquiera Messi con todas las posibilidades del mundo pudo, te da como una especie de tranquilidad y resignación”, concluyó.
Durante la emisión, el panelista Nico Peralta aportó que Kaczka se reincorporó este lunes a las grabaciones de su ciclo Es Mi Sueño (eltrece), tras haber cancelado jornadas de trabajo la semana anterior debido a la gravedad del cuadro médico de su madre.