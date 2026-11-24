Este método fue diseñado en 1904 por Hani Motoko, considerada la primera mujer periodista de Japón, con el objetivo de brindar a las amas de casa una herramienta práctica para gestionar los recursos del hogar, según lo consignado en Clarín. Años más tarde, la escritora Fumiko Chiba recopiló sus fundamentos en el libro "Kakebo: El arte japonés de ahorrar dinero", destacando su impacto social. "Aunque Japón es una cultura tradicional en muchos aspectos, el kakebo fue una herramienta liberadora para las mujeres porque les daba el control sobre las decisiones financieras", indica Fumiko Chiba.