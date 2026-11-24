Cómo funciona el método japonés que ayuda ahorrar hasta un 35% y llegar a fin de mes sin sobresaltos
Creada hace más de un siglo en Japón, esta técnica de organización financiera prescinde de aplicaciones y planillas complejas para proponer un registro manual y consciente de los gastos. Con apenas cuatro categorías y preguntas clave antes de cada compra, el sistema promete reducir hasta un 35% los egresos mensuales y ordenar la economía familiar.
Resumen para apurados
- El método japonés kakebo resurge hoy como una técnica manual para reducir gastos hasta un 35% y ordenar las finanzas familiares ante el consumo impulsivo.
- Creado en Japón en 1904 por la periodista Hani Motoko, propone registrar a mano ingresos y egresos divididos en cuatro categorías para tomar conciencia del dinero.
- Frente al auge de billeteras virtuales, esta práctica reflexiva busca consolidarse como un hábito sostenible para mejorar el ahorro doméstico a largo plazo.
En tiempos donde el presupuesto cotidiano exige malabares constantes y las billeteras digitales facilitan el gasto impulsivo con apenas un clic, una técnica centenaria vuelve a ganar protagonismo como salvavidas financiero. Se trata del kakebo (pronunciado kakibo), un sistema de ahorro y de administración doméstica nacido en Japón que invita a frenar la inercia del consumo mediante una herramienta tan simple como efectiva: escribir a mano. Lejos de las fórmulas matemáticas complejas o las aplicaciones móviles, esta propuesta apuesta por la reflexión cotidiana para recuperar el control sobre el bolsillo.
Este método fue diseñado en 1904 por Hani Motoko, considerada la primera mujer periodista de Japón, con el objetivo de brindar a las amas de casa una herramienta práctica para gestionar los recursos del hogar, según lo consignado en Clarín. Años más tarde, la escritora Fumiko Chiba recopiló sus fundamentos en el libro "Kakebo: El arte japonés de ahorrar dinero", destacando su impacto social. "Aunque Japón es una cultura tradicional en muchos aspectos, el kakebo fue una herramienta liberadora para las mujeres porque les daba el control sobre las decisiones financieras", indica Fumiko Chiba.
Cómo funciona el método japonés para ahorrar dinero paso a paso
La mecánica del kakebo requiere únicamente una libreta exclusiva y una lapicera, ya que el acto físico de anotar cada movimiento ayuda al cerebro a interiorizar el valor real del dinero. Al comenzar el mes, se deben registrar todos los ingresos disponibles y restar los gastos fijos indispensables como el alquiler, las expensas o los servicios básicos. A partir de ese saldo, el sistema exige guardar cada comprobante de pago —o anotar en un papel aquellos gastos sin ticket— para clasificarlos luego en cuatro grandes grupos identificados con distintos colores:
- Supervivencia: incluye gastos esenciales de vivienda, comida, transporte y farmacia.
- Cultura: abarca consumos vinculados al ocio intelectual como libros, cine, teatro o recitales.
- Opcional: reúne compras de ropa, accesorios, salidas a comer o gustos personales.
- Extras: contempla gastos inesperados como regalos de cumpleaños, viajes o reparaciones del hogar y el auto.
- ¿Puedo vivir sin esto que quiero comprar?
- Tomando en cuenta mi situación financiera, ¿puedo permitírmelo?
- ¿De verdad lo voy a usar y tengo espacio físico para guardarlo?
- ¿Cuál es mi estado emocional en este momento y cuánto durará la sensación de bienestar al comprarlo?
De esta manera, los impulsores de esta filosofía oriental aseguran que la constancia en el registro manual transforma la relación con el dinero y permite alcanzar un margen de ahorro de hasta el 35% de los ingresos.