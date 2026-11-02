Cómo ordenar tus finanzas: Santander abrió dos cursos de deudas, ahorro e inversiones

Para ordenar las finanzas personales, entender cómo organizar la plata para pagar deudas o saber cuánto conviene guardar para una emergencia, muchas veces hacen falta herramientas que no todos conocen. Por eso, el banco Santander, a través de Open Academy, abrió dos cursos gratuitos de educación financiera que buscan trabajar justamente sobre esos problemas, con inscripción disponible hasta fin de año.