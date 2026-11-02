Cómo ordenar tus finanzas: Santander abrió dos cursos de deudas, ahorro e inversiones

Para ordenar las finanzas personales, entender cómo organizar la plata para pagar deudas o saber cuánto conviene guardar para una emergencia, muchas veces hacen falta herramientas que no todos conocen. Por eso, el banco Santander, a través de Open Academy, abrió dos cursos gratuitos de educación financiera que buscan trabajar justamente sobre esos problemas, con inscripción disponible hasta fin de año.
Las propuestas se llaman “Entiende tu dinero antes de decidir” y “Pon tus finanzas en orden y da el primer paso hoy”. Ambas son virtuales, se pueden realizar al ritmo de cada persona, duran dos horas y entregan un certificado al completarlas.
Quiénes pueden anotarse
Los dos cursos están abiertos a personas mayores de 16 años, sin importar el país de residencia.
No se exige experiencia previa, título universitario ni conocimientos financieros.
Tampoco hace falta tener una cuenta o ser cliente de Santander. El acceso es directo mediante registro y no tiene costo.
Cómo inscribirse
La inscripción se realiza desde Santander Open Academy (lms.learning.santanderopenacademy.com). Hay que ingresar a la plataforma, elegir uno de los dos cursos y crear una cuenta o iniciar sesión. Una vez registrado, el acceso es directo y cada persona puede avanzar a su propio ritmo.
El plazo para comenzar las capacitaciones estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2026. Al completar cada curso y aprobar una evaluación, la plataforma emite un certificado de finalización que puede incorporarse al currículum.
Un curso para entender créditos, cuotas y deudas
La primera capacitación se concentra en algo bastante concreto: cómo leer una oferta financiera antes de aceptar una deuda. Abordará cómo comparar créditos, qué factores influyen en el costo total de un préstamo y por qué una cuota más baja no necesariamente significa pagar menos.
También trabaja sobre cómo cambia el valor del dinero con el tiempo y qué conviene revisar antes de cancelar anticipadamente un préstamo o decidir cómo pagar el saldo de una tarjeta.
El segundo curso trabaja con tus propios números
“Pon tus finanzas en orden y da el primer paso hoy” tiene un enfoque más práctico. Propone usar gastos, contratos y movimientos habituales para construir un balance personal: qué tenés, qué debés y desde qué punto estás arrancando.
A partir de ahí, el recorrido incluye organizar las fechas de pago de las deudas, calcular cuánto debería tener un fondo de emergencia, detectar comisiones o gastos que reducen la capacidad de ahorro y analizar una inversión a partir de cinco variables: rentabilidad, riesgo, liquidez, costos e incentivos.