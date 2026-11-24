La Fiesta del Deporte, la tradicional ceremonia anual de LA GACETA que reconoce a los atletas tucumanos más destacados, tendrá este año su 22° edición. La gala se realizará el miércoles 9 de diciembre, a partir de las 20, en el Sheraton Tucumán Hotel, y volverá a reunir a representantes de las diferentes disciplinas deportivas de la provincia.