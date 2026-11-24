Resumen para apurados
- LA GACETA celebrará la 22° Fiesta del Deporte el 9 de diciembre en el Hotel Sheraton Tucumán para premiar a los atletas locales más destacados de la temporada.
- El evento, vigente desde 2002, premiará 29 disciplinas tras sumar gimnasia, karate, vuelo libre y yudo, con ganadores elegidos por un jurado de notables y voto popular.
- La gala consolidará el reconocimiento al esfuerzo tucumano, otorgando mayor visibilidad a nuevas disciplinas y consagrando al Deportista del Año de la temporada.
La Fiesta del Deporte, la tradicional ceremonia anual de LA GACETA que reconoce a los atletas tucumanos más destacados, tendrá este año su 22° edición. La gala se realizará el miércoles 9 de diciembre, a partir de las 20, en el Sheraton Tucumán Hotel, y volverá a reunir a representantes de las diferentes disciplinas deportivas de la provincia.
Realizada por primera vez en 2002, la ceremonia nació con el propósito de reconocer, difundir y prestigiar el talento de los deportistas tucumanos. Más de dos décadas después, ese espíritu se mantiene vigente y se renueva en una edición que volverá a ampliar su alcance con la incorporación de nuevas disciplinas.
Cuatro nuevas disciplinas en la Fiesta del Deporte
La edición 2026 tendrá cuatro incorporaciones respecto a la última entrega: gimnasia, karate, vuelo libre y yudo. De esta manera, la Fiesta del Deporte reconocerá este año a representantes de 29 disciplinas, cada una con su respectivo ganador o ganadora anual.
La ampliación de las categorías reafirma la intención de la ceremonia de abarcar las distintas expresiones del deporte tucumano y darles visibilidad a quienes, desde diferentes ámbitos y especialidades, se destacan por sus resultados y su trayectoria durante la temporada.
Además de los premios por disciplina, la gala contará con menciones especiales al mérito y a la trayectoria deportiva, reconocimientos que forman parte de la estructura de una ceremonia que se ha convertido en una referencia ineludible dentro del calendario deportivo provincial.
Cómo es la elección del Deportista del Año
Como en cada edición, la elección del máximo reconocimiento estará a cargo de un jurado de notables, integrado por periodistas de la sección Deportes y de otras áreas de LA GACETA, especialistas de distintos medios y autoridades deportivas de la provincia.
Cada integrante recibirá los antecedentes deportivos de los nominados y deberá votar a quien considere que tuvo el desempeño más destacado durante este 2026.
El criterio de selección se mantiene inalterable: el deportista debe ser tucumano y haber competido durante la temporada en la provincia, en forma total o parcial, o haber representado a alguna asociación de Tucumán. Por ese motivo, quienes hayan competido exclusivamente para equipos de otras provincias o del exterior no podrán ser elegibles.
El “Premio de la Gente”
Como ya es tradición, el público también tendrá la posibilidad de elegir a su deportista favorito a través de una votación popular en LAGACETA.COM. Como en cada gala, el reconocimiento al “Deportista de la Gente” se entregará durante la ceremonia, antes de conocerse al ganador del premio mayor.
En la edición 2025, la elegida por el público había sido Victoria Acevedo, representante del patín, mientras que el máximo galardón quedó en manos de María Emilia Filgueira, destacada biker de nuestra provincia.
La nueva edición volverá a poner en primer plano a los protagonistas del deporte provincial, en una noche destinada a reconocer el esfuerzo, los resultados y las historias que construyen el deporte tucumano.