Los activos argentinos que cotizan en Wall Street registran una fuerte recuperación este lunes, en línea con la mejora del clima financiero internacional. Los ADRs de empresas locales suben hasta 5,6%, mientras que los bonos soberanos también operan en terreno positivo. En paralelo, el riesgo país retrocede 3,1% y se ubica en torno a los 1.037 puntos básicos.