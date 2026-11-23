Los ADR y bonos argentinos se contagian de Wall Street y suben tras el efecto Nvidia
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y los bonos registran subas, impulsados por la recuperación de los mercados internacionales. El Nasdaq avanza más de 6%, mientras que la Bolsa porteña permanece cerrada por el feriado del Día de la Soberanía Nacional.
Resumen para apurados
- Los activos argentinos subieron este lunes hasta 5,6% en Wall Street y el riesgo país bajó a 1.037 puntos, impulsados por la recuperación de los mercados globales en Nueva York.
- Con la plaza local cerrada por feriado, las acciones repuntaron tras las fuertes pérdidas de la semana previa, apuntaladas por el alza del sector tecnológico estadounidense.
- Pese a la tregua externa, el mercado mantiene cautela por las necesidades de financiamiento del Gobierno hacia 2027, lo que podría exigir un fuerte uso de reservas del BCRA.
Los activos argentinos que cotizan en Wall Street registran una fuerte recuperación este lunes, en línea con la mejora del clima financiero internacional. Los ADRs de empresas locales suben hasta 5,6%, mientras que los bonos soberanos también operan en terreno positivo. En paralelo, el riesgo país retrocede 3,1% y se ubica en torno a los 1.037 puntos básicos.
La jornada está marcada por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, por lo que el mercado financiero argentino permanece cerrado. Sin embargo, las operaciones en Nueva York muestran una recuperación de los activos locales, después de las fuertes pérdidas registradas durante la semana pasada.
Los ADRs argentinos suben en Wall Street
Entre las principales subas se destaca Grupo Financiero Galicia, cuyos papeles avanzan 5,6%. También se destacan Central Puerto, con una mejora del 5,5%; Cresud, que gana 4,8%, y Loma Negra, con una suba del 4,5%.
El repunte se produce en una rueda favorable para los principales indicadores de Wall Street. El Nasdaq Composite avanza más de 6%, el S&P 500 registra una mejora del 4,8% y el Dow Jones de Industriales sube más de 3%.
La recuperación llega después de una semana de fuertes retrocesos en los activos estadounidenses, que habían llegado a perder hasta un 10% en medio de las dudas sobre las perspectivas del negocio de la inteligencia artificial.
Nvidia impulsa la recuperación de Wall Street
Uno de los factores que contribuyen al cambio de clima en los mercados es el fuerte repunte de Nvidia. La compañía anunció la restitución de Jensen Huang como presidente ejecutivo, una decisión que fue recibida favorablemente por los inversores.
Huang condujo la transformación de la empresa, que pasó de especializarse en el diseño de procesadores para videojuegos a convertirse en uno de los principales proveedores de chips para inteligencia artificial.
Tras el anuncio, las acciones de Nvidia registraron una suba superior al 31%, con una apreciación de U$S 39,25 por papel.
El movimiento contribuyó a mejorar el ánimo de los inversores y favoreció la recuperación de los principales índices estadounidenses.
Los bonos argentinos suben y baja el riesgo país
Los títulos de deuda pública argentina también registran mejoras en las operaciones de Nueva York, acompañando el comportamiento favorable de los mercados emergentes. El ETF de bonos de economías emergentes avanza 0,8%.
En ese contexto, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan cae 3,1% y se ubica en 1.037 puntos básicos. El indicador había llegado a las 1.070 unidades después de las turbulencias de la semana anterior, en medio de las dudas de los inversores sobre el programa financiero argentino.
Sin embargo, la mejora de los activos no despeja las preocupaciones sobre las necesidades de financiamiento del Gobierno.
Las necesidades de dólares, una preocupación para 2027
De acuerdo con estimaciones de la Fundación Mediterránea y la consultora EcoGo, el Gobierno podría enfrentar un faltante de financiamiento en dólares de entre U$S 17.000 millones y más de U$S 20.000 millones durante 2027, según los compromisos que se incluyan en el cálculo.
Ese escenario representa un desafío para el programa financiero de la administración de Javier Milei y podría exigir un uso intensivo de las reservas del Banco Central (BCRA), si no se consiguen nuevas fuentes de financiamiento.
De esta manera, aunque la recuperación de Wall Street ofrece un alivio para los activos argentinos, las dudas sobre la capacidad de financiamiento del país siguen presentes entre los inversores.