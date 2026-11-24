Resumen para apurados
- Los activos argentinos subieron este lunes hasta 6,2% en Wall Street y bajó el riesgo país, impulsados por el rebote tecnológico global durante el feriado local.
- La recuperación externa estuvo liderada por el salto de 31,5% de Nvidia, que revirtió caídas previas en Nueva York mientras la plaza financiera argentina permaneció cerrada.
- Pese a la mejora, analistas advierten sobre la fragilidad cambiaria y prevén un déficit de financiamiento de hasta US$ 20.000 millones para el Gobierno hacia 2027.
El clima externo volvió a soplar a favor de los activos argentinos en medio de una rueda particular: este lunes 23 de noviembre, el mercado local no operó por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, pero en Nueva York las acciones de empresas argentinas que cotizan como ADR rebotaron hasta 6,2% y los títulos de deuda pública cerraron en terreno positivo. El alivio llegó desde el norte, donde las bolsas estadounidenses recuperaron terreno tras las caídas de la semana pasada vinculadas a las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial.
El motor de la jornada en Wall Street fue Nvidia, que anunció el regreso de Jensen Huang como presidente ejecutivo con efecto inmediato. La noticia disparó los papeles del fabricante de chips más de 31,5% -con una suba de u$s 165,05- y arrastró al resto de la plaza neoyorquina: el Nasdaq Composite trepó más de 6%, el S&P 500 avanzó 4,7% y el Dow Jones de Industriales ganó 3%, luego de que los activos de Estados Unidos hubieran cedido hasta 10% en la rueda previa. Ese rebote global contagió a los papeles argentinos en el exterior, encabezados por Central Puerto, que saltó hasta 6,2%. Detrás se ubicaron Cresud (+5,5%), Grupo Financiero Galicia (+5,3%), Loma Negra (+5%) y BBVA (+4,8%), en una sesión donde el apetito por el riesgo volvió a asomar a pesar de que el circuito bursátil doméstico permanecía cerrado. También los bonos soberanos acompañaron la recuperación en sintonía con un mejor humor hacia los mercados emergentes, donde el ETF de referencia avanzó 0,8%.
Con ese empujón, el riesgo país medido por J.P. Morgan retrocedió 4% y se ubicó en 1.027 puntos básicos, aunque continuó por encima de la barrera de los 1.020 puntos tras haber rozado las 1.070 unidades después del sacudón de la semana anterior. Pese al rebote de la jornada, el alivio financiero convive con interrogantes de fondo sobre el frente cambiario y fiscal. En la city porteña siguen presentes los debates sobre el programa financiero hacia adelante: estimaciones de la Fundación Mediterránea y EcoGo calculan que el Gobierno afrontaría un faltante de financiamiento en dólares de entre US$ 17.000 millones y más de US$ 20.000 millones en 2027, según los compromisos incluidos, un escenario que mantiene bajo observación el uso de reservas del Banco Central si no aparecen nuevas fuentes de fondeo.A ese cuadro financiero se suman señales mixtas en los indicadores de humor y consumo. Mientras la confianza en el Gobierno registró un avance mensual de 4,1% en noviembre hasta 2,04 puntos -con alzas en el interior (+6,3%) y en la Ciudad de Buenos Aires (+3,7%) que compensaron la baja en el Gran Buenos Aires (-1,4%), aunque aún acumula un retroceso interanual de 17,5%-, la confianza del consumidor cayó 1,3% en el mes, golpeada por el descenso de 7,6% en el conurbano frente a las subas en la Ciudad (+9,4%) y el interior (+3,3%).