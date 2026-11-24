Con ese empujón, el riesgo país medido por J.P. Morgan retrocedió 4% y se ubicó en 1.027 puntos básicos, aunque continuó por encima de la barrera de los 1.020 puntos tras haber rozado las 1.070 unidades después del sacudón de la semana anterior. Pese al rebote de la jornada, el alivio financiero convive con interrogantes de fondo sobre el frente cambiario y fiscal. En la city porteña siguen presentes los debates sobre el programa financiero hacia adelante: estimaciones de la Fundación Mediterránea y EcoGo calculan que el Gobierno afrontaría un faltante de financiamiento en dólares de entre US$ 17.000 millones y más de US$ 20.000 millones en 2027, según los compromisos incluidos, un escenario que mantiene bajo observación el uso de reservas del Banco Central si no aparecen nuevas fuentes de fondeo.A ese cuadro financiero se suman señales mixtas en los indicadores de humor y consumo. Mientras la confianza en el Gobierno registró un avance mensual de 4,1% en noviembre hasta 2,04 puntos -con alzas en el interior (+6,3%) y en la Ciudad de Buenos Aires (+3,7%) que compensaron la baja en el Gran Buenos Aires (-1,4%), aunque aún acumula un retroceso interanual de 17,5%-, la confianza del consumidor cayó 1,3% en el mes, golpeada por el descenso de 7,6% en el conurbano frente a las subas en la Ciudad (+9,4%) y el interior (+3,3%).