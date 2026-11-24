Cómo cambia el TDAH desde la niñez hasta la adultez

Lejos de ser una condición estática, las manifestaciones del trastorno se transforman con el paso de los años. Durante la niñez suelen predominar las conductas hiperactivas e impulsivas, como moverse sin parar o interrumpir constantemente. “Se meten en todo y corren por toda la habitación”, graficó Michelle Martel, catedrática de psicología en la Universidad de Kentucky citada en un artículo de La Nación. Sin embargo, al llegar a la adolescencia y a la vida adulta, esa inquietud física suele mutar hacia una sensación interna de desorden mental, postergación crónica y problemas para sostener la concentración.