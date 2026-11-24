El trastorno que reveló Franco Colapinto: cómo se diagnostica el TDAH y cómo evoluciona con el paso de los años
Franco Colapinto reveló en 2024 que padecía de TDAH. Un video viral del piloto argentino reaccionando al ruido de los fuegos artificiales en Las Vegas puso agenda la condición neurológica que él mismo contó en público. Qué es la hipersensibilidad auditiva, cómo se diagnostica el TDAH y de qué manera evoluciona desde la infancia hasta la vida adulta según los especialistas.
Resumen para apurados
- En 2024, en Las Vegas, el piloto Franco Colapinto reveló que tiene TDAH tras disculparse por no poder concentrarse ante sus fanáticos debido a la saturación de estímulos.
- El corredor explicó que se apoya en terapia psicológica para competir, mientras expertos detallan que el diagnóstico requiere evaluaciones clínicas interdisciplinarias.
- El caso visibiliza la neurodiversidad en el deporte de élite y promueve la consulta médica en adultos que conviven con este trastorno sin un diagnóstico certero.
Entre risas y con un micrófono frente a una multitud de argentinos, Franco Colapinto se disculpó por no poder atender a la pregunta que una de sus fanáticas le había hecho. En 2024 y durante un evento para seguidores previo al Gran Premio de Las Vegas, el corredor pilarense interrumpió a su interlocutora y admitió tener un cerebro neurodivergente. “Perdón, tengo TDAH”, confesó el joven deportista, desatando las incógnitas sobre de qué se trataba aquella afección.
El piloto argentino admitió hace unos años padecer Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Tras su revelación, múltiples especialistas y divulgadores analizaron el comportamiento del corredor, que evidenciaba, en su actitud frente a las cámaras, cómo se manifestaba este trastorno.
Cómo se manifiesta el TDAH en la vida cotidiana, según una divulgadora
Maru Merlo Lovatto, comunicadora argentina enfocada en el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), difundió un video explicativo en el que reveló algunos signos en el corredor de esta condición. La escena ocurre durante una conferencia poscarrera, luego del Gran Premio de Las Vegas, donde pueden escucharse estruendosos fuegos artificiales que lograban interrumpir al piloto durante la entrevista.
“No te escucho nada”, comentó Colapinto a su interlocutor con los ojos desorbitados y la mirada incómoda, a lo que le siguieron suspiros y gestos de fastidio agarrándose la cabeza con la mano. “La hipersensibilidad auditiva es cuando un sonido común se vuelve demasiado”, explicó la comunicadora, que también padece Trastorno de Déficit de Atención.
La hipersensibilidad auditiva y el apoyo psicológico
“No es exageración: el cerebro capta todo al mismo tiempo. Las personas con TDAH tenemos una atención que registra cada ruido, cada estímulo, cada mínima variación. Y cuando el ambiente se llena de explosiones, gritos o golpes, el sistema se satura: se activa la alerta, sube el estrés y se corta la capacidad de seguir como si nada”, explicó Merlo Lovatto.
Pero más allá de las manifestaciones públicas o análisis superficiales, Franco Colapinto contó el trabajo que realiza con su terapeuta para mantener el enfoque y poder seguir con su labor en la Máxima. “Tengo un psicólogo que me ayudó mucho a llegar donde estoy hoy en día y creo que en el deporte es cada vez más importante estar bien mentalmente”, destacó en el mismo encuentro con sus fanáticos.
Cómo se diagnostica el TDAH según los especialistas en neurociencias
Detrás de situaciones cotidianas como la que atravesó el piloto en el paddock, el abordaje clínico requiere rigurosidad para evitar confusiones. Desde el Grupo INECO, institución médica argentina dedicada a las neurociencias cognitivas, investigación y salud cerebral fundada en 2005, explican que no existe un análisis de laboratorio único para detectar el cuadro. En cambio, el proceso exige una evaluación interdisciplinaria que combina entrevistas clínicas, cuestionarios sobre la historia personal, pruebas estandarizadas de funciones cognitivas y un diagnóstico diferencial que permita descartar patologías similares como la ansiedad, trastornos del sueño o depresión.
En la misma línea, los especialistas de la Mayo Clinic señalan que el diagnóstico suele confirmarse cuando los síntomas principales aparecen antes de los 12 años y generan dificultades sostenidas en el hogar, la escuela o el trabajo. Para lograr una lectura precisa, los médicos recopilan información del entorno cercano —como padres, docentes o parejas— con el fin de observar cómo se comporta la persona en distintos escenarios y diseñar un tratamiento a medida que puede incluir terapia conductual y medicación.
Cómo cambia el TDAH desde la niñez hasta la adultez
Lejos de ser una condición estática, las manifestaciones del trastorno se transforman con el paso de los años. Durante la niñez suelen predominar las conductas hiperactivas e impulsivas, como moverse sin parar o interrumpir constantemente. “Se meten en todo y corren por toda la habitación”, graficó Michelle Martel, catedrática de psicología en la Universidad de Kentucky citada en un artículo de La Nación. Sin embargo, al llegar a la adolescencia y a la vida adulta, esa inquietud física suele mutar hacia una sensación interna de desorden mental, postergación crónica y problemas para sostener la concentración.
Muchas personas reciben recién su diagnóstico después de los 30 o 40 años, a menudo tras consultar por alguno de sus hijos y verse reflejadas en sus dificultades. En la edad adulta, los signos pueden traducirse en perder el hilo de una conversación o experimentar el impulso permanente de estar en movimiento. “Pueden sentir siempre la necesidad de estar ocupados, como si necesitaran hacer ejercicio a diario o, de lo contrario, no se sienten muy bien”, detalló Deepti Anbarasan, profesora clínica titular de Psiquiatría en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.
A pesar de estos desafíos, los investigadores destacan que la maduración cerebral y el aprendizaje de estrategias de organización permiten que muchos pacientes logren encauzar sus rutinas con éxito. “Algunos niños simplemente lo superan al crecer. Comienzas con un grupo y los sigues a lo largo del tiempo, los síntomas disminuyen con la edad. Ese es solo un efecto relacionado con la edad. Lo llamo maduración”, concluyó James Swanson, catedrático de pediatría en la Universidad de California, campus Irvine.