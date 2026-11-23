Pero el TDAH va mucho más allá de un niño difícil de cuidar o de tratar. Es un trastorno que en el 75% de los casos tiene un origen genético. Según la especialista Pilar de Castro, un tratamiento adecuado puede cambiar la calidad de vida de toda una familia y también prevenir situaciones como los problemas de adicción en la juventud o adultez.