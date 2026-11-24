Resumen para apurados
- En España, Julián Álvarez decidió cambiar de representante: dejará a Fernando Hidalgo y elegirá a Pablo Barquero tras el frustrado pase al Barcelona.
- La decisión surge tras un mercado tenso con ofertas del Arsenal desestimadas por el delantero, quien ahora recuperó su nivel goleador en el Atlético de Madrid.
- Aunque no saldrá en enero, el movimiento allana el terreno ante el interés del PSG, que evalúa pagar los 130 millones de euros fijados por el club español.
Julián Álvarez tomó una decisión importante tras la novela que protagonizó en el último mercado de pases: cambiará de representante. Según informó el especialista en transferencias Fabrizio Romano, el delantero de Atlético de Madrid dejará de trabajar con Fernando Hidalgo, luego de la tensión que generó su frustrada salida al Barcelona.
Su nuevo agente será Pablo Barquero, el mismo que maneja la carrera del mediocampista español Rodri, aunque todavía resta formalizar el vínculo. Por lo demás, la situación del cordobés en el club madrileño es “muy tranquila” y no habría movimientos en el mercado de enero.
El interés que el Arsenal mostró por el ex River durante el último mercado de verano europeo no prosperó por decisión del propio jugador, que no quiso volver a Inglaterra después de su paso por el Manchester City. Tampoco habría nada concreto sobre un supuesto trueque entre Atlético de Madrid y el club londinense que incluía a Martín Zubimendi.
El PSG, al acecho
En paralelo, según información difundida por Polymarket FC, el PSG tiene cada vez más encaminada su intención de presentar una oferta formal por el delantero en el próximo mercado. El club parisino busca reforzar su ataque para pelear en la Ligue 1 y en la Champions League.
Atlético de Madrid, en tanto, le habría fijado un precio de salida de 130 millones de euros para proteger a una de sus figuras. De acuerdo con ese reporte, el delantero mantiene la intención de buscar un cambio de aire, aunque sin forzar su salida ni generar conflictos con la institución.
Mientras tanto, el atacante dejó atrás el inicio conflictivo de la temporada, marcado por su pedido de salida y algunas ausencias en los entrenamientos. En sus últimas nueve presentaciones entre el club y la Selección participó en un gol por partido, con cinco tantos y cuatro asistencias, entre ellas las dos que dio ante Getafe. Además, marcó un doblete en el 7-0 ante Costa Rica, en su Córdoba natal.