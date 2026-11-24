Mientras tanto, el atacante dejó atrás el inicio conflictivo de la temporada, marcado por su pedido de salida y algunas ausencias en los entrenamientos. En sus últimas nueve presentaciones entre el club y la Selección participó en un gol por partido, con cinco tantos y cuatro asistencias, entre ellas las dos que dio ante Getafe. Además, marcó un doblete en el 7-0 ante Costa Rica, en su Córdoba natal.