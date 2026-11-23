José Mourinho fue tajante sobre el posible regreso de Nico Paz al Real Madrid: “No es mi jugador”
El entrenador portugués evitó pronunciarse sobre el presente del mediapunta argentino en el Como y su eventual retorno al conjunto español. El club madrileño dispone de una cláusula de recompra que podría ejecutar en julio de 2027.
Resumen para apurados
- En la conferencia previa de Champions League, José Mourinho evitó opinar sobre el regreso de Nico Paz al Real Madrid al responder de forma tajante: "No es mi jugador".
- El mediapunta argentino atraviesa un gran momento en el Como de Italia y en la Selección tras haber salido del club madrileño, que aún sigue de cerca su evolución.
- El Real Madrid mantiene una opción de recompra fijada en 80 millones de euros, la cual podrá ejecutar recién durante la primera quincena de julio de 2027.
El gran presente de Nico Paz en el Como de Italia y en la Selección volvió a instalar el debate sobre su futuro. El mediapunta zurdo, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, continúa despertando expectativas en el Real Madrid, aunque José Mourinho prefirió mantenerse al margen de las especulaciones sobre su posible regreso.
Durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el PSV, correspondiente a la fase de liga de la Champions League, el entrenador portugués fue consultado por el rendimiento del argentino y la posibilidad de que el conjunto español ejecute la cláusula de recompra que conserva sobre su pase.
La respuesta fue tan breve como contundente. “No es mi jugador”, afirmó Mourinho, sin profundizar en las cualidades futbolísticas del mediapunta ni ofrecer indicios sobre los planes de la institución.
Con esas cuatro palabras, el técnico evitó alimentar las versiones sobre una eventual incorporación. Su postura dejó en claro que, al menos públicamente, no pretende referirse a futbolistas que actualmente no forman parte de su plantel.
¿Cuánto debería pagar el Real Madrid para recuperar a Nico Paz?
El futuro del argentino está condicionado por una cláusula especial incluida en su transferencia al Como, concretada a mediados de 2026. Aunque el futbolista pasó a integrar el conjunto italiano, el Real Madrid conservó una herramienta contractual que le permitiría recuperar sus servicios.
Según las condiciones establecidas, la institución española deberá desembolsar 80 millones de euros si pretende ejecutar la opción de recompra. La posibilidad estará disponible durante la primera quincena de julio de 2027, un período que podría resultar determinante para el futuro del mediocampista.
Mientras tanto, Paz continúa consolidándose como una de las figuras del Como y ganando protagonismo en la Selección Argentina. Sus actuaciones alimentan las expectativas sobre un eventual regreso al club en el que comenzó su trayectoria profesional.
Por ahora, sin embargo, Mourinho eligió no involucrarse en el debate. El Real Madrid conserva la posibilidad contractual de recuperarlo, pero la decisión sobre su futuro todavía permanece abierta.