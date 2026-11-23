Palmeiras prepara una rotación masiva antes de enfrentar a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores
El equipo dirigido por Abel Ferreira preservará a sus principales figuras en el encuentro ante Chapecoense por el Brasileirão. El conjunto brasileño viajará el miércoles a Montevideo para completar su preparación de cara a la definición del sábado.
Resumen para apurados
- Palmeiras reservará titulares ante Chapecoense esta semana en Brasil para llegar en óptimas condiciones a la final de la Copa Libertadores del sábado frente a Estudiantes en Montevideo.
- Con el subcampeonato del Brasileirão ya asegurado tras el título de Flamengo, el DT Abel Ferreira utilizará suplentes y juveniles antes de viajar el miércoles a Uruguay.
- Coronarse en la Libertadores le permitiría clasificar a la Copa Intercontinental y encarar con impulso la final de la Copa de Brasil ante Gremio el 6 de diciembre.
Palmeiras comenzó a transitar los últimos días de preparación para uno de los partidos más importantes de su temporada. A cuatro jornadas de disputar la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, Abel Ferreira tomó la decisión de preservar a sus principales futbolistas en el compromiso ante Chapecoense, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas a la definición continental.
La determinación responde al escenario deportivo que atraviesa el conjunto paulista. Después de quedarse sin posibilidades de conquistar el Brasileirão, cuyo título quedó en manos de Flamengo, Palmeiras aseguró el segundo puesto por tercera temporada consecutiva. De esta manera, el entrenador portugués cuenta con margen para administrar las cargas de sus jugadores sin comprometer su posición en el campeonato.
Para el encuentro ante Chapecoense, Ferreira apostará por una formación alternativa, integrada principalmente por futbolistas que tuvieron menos participación durante la temporada.
Entre los nombres que podrían sumar minutos aparecen Felipe Anderson y Emiliano Martínez, quienes no participaron en los últimos tres compromisos. También se contempla la posibilidad de utilizar a los arqueros Marcelo Lomba o Bruno Bertinato, además de juveniles como Luis Pacheco, Erick Belé, Larson, Heittor y Fabiano.
El cronograma de Palmeiras antes de la final contra Estudiantes
Una vez finalizado el encuentro por el torneo brasileño, la delegación regresará a San Pablo para completar su último entrenamiento en la Academia, el centro de preparación del club.
Posteriormente, el plantel viajará el miércoles rumbo a Montevideo, donde realizará dos jornadas de entrenamiento en las instalaciones del club Albion.
La final de la Copa Libertadores se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo. Allí, Palmeiras buscará conquistar el principal torneo continental frente a Estudiantes, que intentará sumar una nueva estrella internacional a su historia.
Para el equipo brasileño, la definición representa una oportunidad de cerrar el año con uno de los títulos más importantes del calendario, especialmente después de haber quedado relegado en la pelea por el campeonato local.
Un cierre de temporada con varios objetivos
Palmeiras ya consiguió un título durante 2026. En marzo se consagró campeón del Campeonato Paulista después de superar a Novorizontino, aunque todavía tiene por delante otras dos definiciones importantes.
Además de la Libertadores, el conjunto de Ferreira disputará la final de la Copa de Brasil frente a Gremio, programada para el 6 de diciembre, a las 17, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.
Por otra parte, una eventual victoria frente a Estudiantes también le permitiría asegurar su clasificación a la Copa Intercontinental de la FIFA, cuyo inicio está previsto para el 9 de diciembre.
Con varios objetivos todavía en juego, Palmeiras decidió priorizar el descanso de sus titulares y concentrar todos sus esfuerzos inmediatos en la final de Montevideo, donde buscará transformar su protagonismo continental en una nueva consagración.