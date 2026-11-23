Palmeiras comenzó a transitar los últimos días de preparación para uno de los partidos más importantes de su temporada. A cuatro jornadas de disputar la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, Abel Ferreira tomó la decisión de preservar a sus principales futbolistas en el compromiso ante Chapecoense, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas a la definición continental.