Ganar el “Veco” Villegas nunca será un título más para Tucumán Rugby. No solamente por el prestigio que adquirió el certamen desde su creación en 1987, sino porque representa una de las expresiones más genuinas de la identidad de la institución. Es el torneo que nació en Marcos Paz, que moviliza a las familias “verdinegras” cada noviembre y que constituye una de las grandes aspiraciones de los jugadores que transitan sus divisiones juveniles. Por eso, el triunfo por 10-8 frente a Jockey de Córdoba tuvo una dimensión que excedió los 40 minutos de juego.