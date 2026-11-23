Resumen para apurados
- Tucumán Rugby venció 10-8 a Jockey de Córdoba en Marcos Paz y se consagró campeón del torneo juvenil Veco Villegas, logrando el título en su propia sede.
- El Verdinegro logró el triunfo con un try de López Frías y la puntería de Pfister, tomando revancha tras haber caído en la final del torneo Anual de M-19.
- Con nueve títulos, el club superó al SIC como el máximo ganador histórico del certamen y coronó un año exitoso junto al bicampeonato del Regional del NOA.
Ganar el “Veco” Villegas nunca será un título más para Tucumán Rugby. No solamente por el prestigio que adquirió el certamen desde su creación en 1987, sino porque representa una de las expresiones más genuinas de la identidad de la institución. Es el torneo que nació en Marcos Paz, que moviliza a las familias “verdinegras” cada noviembre y que constituye una de las grandes aspiraciones de los jugadores que transitan sus divisiones juveniles. Por eso, el triunfo por 10-8 frente a Jockey de Córdoba tuvo una dimensión que excedió los 40 minutos de juego.
Tucumán Rugby recuperó el trofeo después de cuatro años y, con nueve consagraciones, dejó atrás al SIC para convertirse en el máximo ganador en soledad de la competencia. Lo hizo, además, en una temporada en la que sus juveniles habían sufrido la frustración de perder por un punto la final del campeonato Anual de M-19 frente a Universitario. El rugby, esta vez, les concedió una revancha.
Desde lo estrictamente deportivo, al conjunto de Marcos Paz le costó muchísimo encontrar los argumentos para imponerse. La final poco tuvo que ver con aquel electrizante empate por 31-31 que ambos equipos habían protagonizado durante la fase de grupos. Con el título en juego, los espacios se redujeron, las precauciones aumentaron y cada incursión en territorio contrario adquirió una importancia determinante.
Durante los primeros minutos, Jockey de Córdoba asumió el protagonismo territorial. Los cordobeses intentaron desgastar físicamente a los tucumanos, que encontraron en su sistema defensivo una herramienta indispensable para mantenerse en partido. De hecho, recién a los 10 minutos, en su primera incursión ofensiva de consideración, Tucumán Rugby consiguió adelantarse gracias a un penal de Simón Pfister.
La principal preocupación del anfitrión estuvo en el funcionamiento de su pack de forwards frente al maul cordobés. Jockey encontró allí una vía relativamente confiable para ganar metros y desnudar las dificultades verdinegras para neutralizar esa formación. La advertencia se transformó en puntos a los 17 minutos, cuando Juan Cruz Ouro apoyó el try que puso a los visitantes 5-3 arriba. Jerónimo Ortiz falló la conversión.
El panorama no era demasiado alentador para Tucumán Rugby. En un partido de apenas 40 minutos, encontrarse en desventaja ante un rival que había exhibido superioridad física en determinadas facetas del juego obligaba a encontrar respuestas rápidamente. Y, sobre todo, a no confundir la necesidad de atacar con la desesperación.
La virtud de saber sufrir
Si algo distinguió al “Verdinegro” durante la definición fue su capacidad para convivir con la incomodidad. No necesitó ser ampliamente superior a su adversario para mantenerse competitivo. Entendió que, ante la escasez de oportunidades, la efectividad podía resultar mucho más importante que el volumen ofensivo.
A los 11 minutos del complemento encontró su recompensa. Felipe López Frías coronó el esfuerzo colectivo con el único try tucumano de la noche y Pfister aportó la conversión para establecer el 10-5. En una final tan cerrada, la precisión del pateador terminó teniendo un valor determinante. Ambos equipos apoyaron una conquista, pero solamente Tucumán Rugby consiguió transformarla en siete puntos.
El posterior descuento cordobés dejó el marcador 10-8 y obligó al dueño de casa a convivir con la incertidumbre hasta el desenlace. Cualquier infracción que le concediera a Jockey una oportunidad factible de sumar tres puntos podía cambiar el destino de la Copa.
En ese sentido, la disciplina terminó siendo una virtud transversal en el camino hacia la consagración. Horas antes, Tucumán Rugby había conseguido el pasaje a la final después de empatar 17-17 con Jockey de Rosario, gracias a haber recibido una tarjeta amarilla menos que su rival. En la definición, nuevamente, los pequeños detalles inclinaron la balanza.
El título tampoco puede analizarse de manera aislada del presente institucional. En el mismo año en el que su plantel superior consiguió el bicampeonato del Regional del NOA, Tucumán Rugby volvió a situar a sus juveniles en lo más alto de una de las competencias más prestigiosas del país. Dos conquistas que hablan de la vigencia deportiva del club y que invitan a mirar con expectativa los próximos años.
Por supuesto, a estos chicos todavía les queda un largo camino por recorrer. Pero ya tienen una historia propia para contar. No fueron campeones del Anual, tampoco necesitaron ganar todos sus partidos para conquistar el “Veco” y mucho menos encontraron una final cómoda.
Fueron campeones porque supieron competir cuando las circunstancias les resultaron adversas, porque entendieron el valor de cada punto y porque encontraron respuestas en los momentos decisivos.
Ahora Tucumán Rugby tiene nueve estrellas en el torneo que alguna vez soñaron sus dirigentes y entrenadores. Y una nueva camada de jugadores que podrá presumir de haber contribuido a engrandecer esa historia.