Para Gastón y Baltazar Gomar, la alegría de levantar la Copa tuvo un significado diferente. Acostumbrados a compartir prácticamente todos los momentos de sus vidas, los gemelos sumaron una experiencia que difícilmente olvidarán: consagrarse juntos campeones del Torneo de Clubes Campeones M-19 “Veco Villegas”. Ambos formaron parte del plantel de Tucumán Rugby que venció por 10-8 a Jockey de Córdoba en Marcos Paz y que le permitió al club volver a conquistar el certamen nacional después de cuatro años.