Resumen para apurados
- Los gemelos Gastón y Baltazar Gomar se consagraron campeones del torneo M-19 Veco Villegas con Tucumán Rugby tras vencer 10-8 a Jockey de Córdoba en Marcos Paz.
- El logro llegó tras perder el torneo local por un punto y encarar un mes de intensa preparación, permitiendo al club recuperar el cetro nacional luego de cuatro años.
- La conquista consolida a la división juvenil del club a nivel nacional y sella un hito deportivo imborrable en la trayectoria y el vínculo fraternal de ambos jugadores.
Para Gastón y Baltazar Gomar, la alegría de levantar la Copa tuvo un significado diferente. Acostumbrados a compartir prácticamente todos los momentos de sus vidas, los gemelos sumaron una experiencia que difícilmente olvidarán: consagrarse juntos campeones del Torneo de Clubes Campeones M-19 “Veco Villegas”. Ambos formaron parte del plantel de Tucumán Rugby que venció por 10-8 a Jockey de Córdoba en Marcos Paz y que le permitió al club volver a conquistar el certamen nacional después de cuatro años.
“Es algo muy lindo, que no se ve siempre. Entrenamos para esto. Creo que es un gran logro del grupo porque no pudimos salir campeones en el Anual. Habíamos perdido por un punto contra Universitario y acá demostramos lo que somos”, expresó Gastón.
La particularidad de los Gomar es que, pese a compartir tanto tiempo juntos, encontraron en el rugby otro espacio para disfrutar de su relación. De hecho, cuando se les preguntó qué significaba consagrarse junto a su hermano, ambos hicieron referencia a la amistad que construyeron con el paso de los años.
“Es como compartirlo con un amigo. Estamos todo el día juntos. Es como tener a tu mejor amigo todo el día. En la cancha también nos defendemos”, explicó Gastón.
“Estamos todo el día pegados, así que es como un amigo más”, agregó Baltazar.
Por supuesto, la convivencia también da lugar a las habituales chicanas entre hermanos. El rugby, en ese sentido, no es la excepción. Siempre encuentran algún motivo para molestarse, aunque saben distinguir cuándo deben dejar de lado las bromas.
“Nos jodemos, nos molestamos, pero siempre estamos unidos”, reconoció uno de los gemelos. “Lo molestás cuando podés, pero en las cosas serias te apoyás”, completó el otro.
Más allá de la satisfacción de compartir la consagración en familia, los Gomar coincidieron en destacar el trabajo que realizó Tucumán Rugby durante las semanas previas al certamen. La derrota en la definición del campeonato local había dejado una cuenta pendiente para un grupo que todavía tenía argumentos para terminar la temporada con un título.
La preparación fue exigente. Durante el último mes, el plantel incrementó la intensidad de las prácticas e incluso adaptó los entrenamientos a las características del Veco Villegas, un torneo en el que la duración de los partidos reduce considerablemente el margen de error.
“Tuvimos un último mes muy duro, con contacto tres veces por semana. Fue durísimo, pero esto era lo que buscábamos. Entrenamos para esto”, señalaron.
“Hacíamos partidos de 20 minutos los lunes, martes y jueves. A veces también entrenábamos los sábados. Creo que todo el esfuerzo que pusimos nos dio resultados”, añadieron.
La consagración permitió que Tucumán Rugby cerrara el año con una alegría y recuperara un trofeo especialmente significativo para la institución.
Para Gastón y Baltazar, en cambio, la conquista tendrá un valor adicional. Algún día, cuando el rugby deje de formar parte de sus rutinas, las chicanas entre hermanos seguramente continuarán. Y entre tantas anécdotas compartidas, tendrán una que ninguno podrá contar sin mencionar al otro: aquella tarde en la que se consagraron campeones argentinos en su propia casa.