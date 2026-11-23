La coincidencia no termina allí. En 2022, Tucumán Rugby y Jockey de Córdoba también habían compartido la fase de grupos y protagonizado un empate 17-17 antes de reencontrarse en la definición. Este año ocurrió algo parecido: ambos integraron la Zona 1 e igualaron 31-31 en la jornada inaugural del sábado. Posteriormente, el conjunto tucumano goleó 64-14 a Regatas Resistencia y terminó como líder del grupo, mientras que los cordobeses avanzaron como mejores segundos.