Resumen para apurados
- Tucumán Rugby y Jockey de Córdoba disputan hoy en Yerba Buena la final del torneo Veco Villegas M19, tras clasificar en semifinales por criterio disciplinario.
- Ambos equipos empataron sus cruces y avanzaron por recibir menos tarjetas amarillas. Reeditan el choque decisivo de 2022, cuando el conjunto tucumano se consagró campeón.
- De ganar este encuentro, Tucumán Rugby alcanzará su noveno título y se convertirá en el máximo campeón histórico en solitario del torneo, superando al San Isidro Club.
El Veco Villegas 2026 tendrá una final con sabor a revancha. Tucumán Rugby y Jockey Club de Córdoba definirán esta noche, desde las 20.15, al campeón de la 39ª edición del tradicional torneo nacional de clubes M19, después de superar sus respectivas semifinales de una manera tan particular como infrecuente: ambos empataron sus partidos y avanzaron por haber recibido menos tarjetas amarillas que sus rivales.
El primero en asegurar su clasificación fue Jockey de Córdoba, que igualó 6-6 frente a Jockey de Salta en un encuentro marcado por la paridad. Como ninguno consiguió imponerse en el marcador, el desempate se resolvió por el criterio disciplinario, que favoreció al conjunto cordobés.
Una situación similar vivió Tucumán Rugby, anfitrión del certamen, que empató 17-17 contra Jockey Club de Rosario. El “Verdinegro” logró quedarse con el pasaje a la definición gracias a que recibió una tarjeta amarilla contra dos de su rival.
De esta manera, el conjunto de Yerba Buena volverá a disputar una final del Veco Villegas después de cuatro años. Su última participación en el partido decisivo había sido en 2022, cuando se consagró campeón justamente frente a Jockey de Córdoba, al que derrotó por un ajustado 16-14.
Aquella conquista significó el octavo título de Tucumán Rugby en la historia del certamen. Desde entonces, el “Verdinegro” no volvió a alcanzar una final, por lo que esta edición representa una nueva oportunidad de recuperar el protagonismo en el torneo que organiza desde 1987.
La coincidencia no termina allí. En 2022, Tucumán Rugby y Jockey de Córdoba también habían compartido la fase de grupos y protagonizado un empate 17-17 antes de reencontrarse en la definición. Este año ocurrió algo parecido: ambos integraron la Zona 1 e igualaron 31-31 en la jornada inaugural del sábado. Posteriormente, el conjunto tucumano goleó 64-14 a Regatas Resistencia y terminó como líder del grupo, mientras que los cordobeses avanzaron como mejores segundos.
Ahora volverán a enfrentarse, esta vez con el título en juego. Si Tucumán Rugby gana, alcanzará su novena consagración y quedará como máximo ganador en solitario del torneo, superando al San Isidro Club, con el que actualmente comparte el primer puesto del historial, con ocho conquistas cada uno.
La final se disputará desde las 20.15 en la cancha principal de Tucumán Rugby, en Yerba Buena, y cerrará una jornada que también contempla las definiciones de las copas de Plata y Bronce.
Después de cuatro años, el “Verdinegro” tendrá nuevamente la oportunidad de levantar el trofeo frente a su gente. Y lo hará contra un rival que conoce bien, en una definición que parece repetir parte de la historia de 2022.