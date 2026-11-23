Resumen para apurados
- La psicóloga Alejandra García Mundi explicó cómo evitar el autocastigo por decisiones del pasado, argumentando que juzgarse con la información actual es injusto y dañino.
- La especialista indicó que cada elección responde a un contexto emocional y recursos específicos de ese momento, por lo que propone analizar qué se sentía antes de juzgarse.
- Adoptar esta postura permite transformar la culpa en aprendizaje y asumir el cambio de criterio como una señal de madurez, evitando ciclos destructivos en la salud mental.
La vida está llena de momentos en que debemos tomar decisiones. Cada día, en cada nueva instancia y cada nueva etapa, los caminos se bifurcan ofreciéndonos diferentes alternativas. Pero, al elegir un camino que en el futuro consideramos incorrecto, empiezan las torturas y los castigos mentales. Una psicóloga española explica qué hacer y qué actitud tomar ante estas situaciones.
Las decisiones que tomamos responden a un momento vital específico. Cada una está condicionada por un estado emocional, preocupaciones, experiencias y recursos personales diferentes que se corresponden con cada instancia que atravesamos. Por eso, analizar una decisión pasada con ojos de la actualidad puede ser hasta injusto.
Decisiones contextualizadas
“Cuando miramos hacia atrás, lo hacemos con información que antes no teníamos, lo que puede llevarnos a juzgar nuestras decisiones pasadas con mayor dureza”, señala la psicóloga Alejandra García Mundi. Por eso, indica que no se puede exigir a una versión del pasado algo que está relacionado con los conocimientos del presente.
Muchas veces olvidamos pensar en cuál era nuestro estado emocional al momento de tomar una decisión. García Mundi propone hacernos algunas preguntas antes de juzgarnos. ¿Qué estaba viviendo en aquel momento? ¿Qué preocupaciones tenía? ¿De qué recursos disponía? ¿Qué necesitaba entonces? Esas son algunas de las situaciones que la psicóloga recomienda revisar.
Evaluar el pasado sin juzgar
Para García Mundi es crucial aceptar a la persona que éramos. Reconocer que elegimos desde las circunstancias y limitaciones del momento y que incluso las experiencias con las que hoy ya no nos identificamos también ayudaron a construir una identidad propia son aspectos relevantes para autoevaluarnos.
En vez de castigarnos por lo que sucedió, debemos transformar el arrepentimiento en aprendizaje y no en vergüenza o pesar. Repasar hasta el cansancio qué hubiéramos hecho con la información que tenemos hoy no solo es inútil, sino que además lleva a un ciclo infinito sin salida.
“Cambiar de opinión tampoco es un acto para sancionar. Forma parte de nuestro desarrollo personal porque, a medida que vivimos nuevas experiencias, atravesamos diferentes etapas y nos enfrentamos a situaciones que nos hacen replantearnos nuestras prioridades, también puede cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar", explica la psicóloga.