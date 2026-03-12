Secciones
Convocatoria 2026 para proyectos artísticos y culturales en la Usina Cultural

Los postulantes deberán cargar el proyecto detallado al momento de inscribirse de forma online.

Convocatoria 2026 para proyectos artísticos y culturales en la Usina Cultural Foto: Ente Cultural de Tucumán
El Ente Tucumán Turismo abrió las inscripciones para exponer o desarrollar proyectos artísticos en la Usina Cultural. Según la página oficial del organismo, esta iniciativa invita a artistas, artesanos, gestores culturales, colectivos independientes y referentes de las industrias creativas a presentar proyectos para desarrollarlos en el Espacio Cultural Don Bosco.

La propuesta funcionará como un impulso para exhibir parte de las creaciones de la provincia. Se presenta también como una forma de generar interacción entre los artistas, artesanos y la comunidad en general. Las inscripciones, que están abiertas desde el 6 de marzo, habilitan espacios para múltiples disciplinas, así como también para actividades pensadas para las infancias.

Inscripciones para presentar proyectos en la Usina Cultural

El programa Usina Cultural tiene como eje principal propiciar encuentros entre emisores artísticos y receptores. Busca promover espacios de expresión creativa, fortaleciendo lazos sociales mediante propuestas culturales abiertas al público. La convocatoria se abrió la semana pasada y permanecerá disponible hasta la semana que viene, puntualmente hasta el viernes 20.

A la vez, la iniciativa busca generar instancias de contención, formación y crecimiento para personas y grupos que trabajan de forma independiente en el ámbito cultural de la provincia. Se busca, de este modo, brindar un espacio de visibilidad y desarrollo para propuestas artísticas clásicas, pero también para otras presentaciones innovadoras.

Las postulaciones deben realizarse de manera online. Los interesados en aplicar deberán rellenar un formulario digital en el que consignarán datos personales y de contacto del responsable del proyecto. También se requieren datos de la propuesta en sí, como un nombre, una breve descripción y especificación del área en que se inscribe. Se habilitarán espacios para artes visuales, audiovisual, circo, danza, diseño, editorial, música, artesanía, gastronomía, infancias, teatro y videojuegos.

Los postulantes deberán pensar en los materiales técnicos necesarios para ejecutar el proyecto y un espacio para desarrollarlo. Los mismos serán considerados sujetos a la disponibilidad del sitio. Por último, se deberá cargar un archivo en el que se detalle en mayor profundidad el proyecto completo.

Inscripciones en este link.

