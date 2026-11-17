La serigrafía permite transformar una idea en una estampa sobre una remera, una bolsa, un papel o incluso superficies de madera y vidrio. Para quienes quieran aprender este oficio y experimentar con sus propios diseños, la Universidad de San Pablo-T (USPT) abrirá un Taller de Introducción a la Serigrafía, con clases presenciales durante noviembre y diciembre.