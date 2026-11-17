Serigrafía en Tucumán: la USP-T abre un taller para aprender a estampar y crear diseños propios
La propuesta comenzará el 21 de noviembre en el Centro Cultural de 24 de Septiembre 476. Está dirigida a estudiantes de diseño, trabajadores de las artes gráficas y al público interesado en explorar esta técnica de impresión.
Resumen para apurados
- La Universidad San Pablo-T dictará desde el 21 de noviembre un taller de serigrafía en su Centro Cultural de Tucumán para enseñar a estampar y diseñar sobre diversos soportes.
- Con cuatro clases los sábados, la capacitación de 12 horas está abierta al público y abarcará técnicas de impresión en tela, papel, madera y vidrio con cupos limitados.
- La propuesta busca que los participantes no solo dominen el oficio técnico, sino que también puedan impulsar sus propios emprendimientos comerciales en el rubro gráfico.
La serigrafía permite transformar una idea en una estampa sobre una remera, una bolsa, un papel o incluso superficies de madera y vidrio. Para quienes quieran aprender este oficio y experimentar con sus propios diseños, la Universidad de San Pablo-T (USPT) abrirá un Taller de Introducción a la Serigrafía, con clases presenciales durante noviembre y diciembre.
La capacitación comenzará el sábado 21 de noviembre y tendrá una duración de cuatro encuentros, previstos para los días 21 y 28 de noviembre y 5 y 12 de diciembre. Las clases se dictarán todos los sábados, de 10 a 13, en el Centro Cultural de la universidad, ubicado en 24 de Septiembre 476.
La propuesta está destinada a estudiantes de Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria, personas vinculadas con las artes gráficas y visuales y público en general. Durante las 12 horas de cursado, los participantes aprenderán a estampar sobre distintos materiales y superficies, además de conocer las técnicas necesarias para trabajar con esta forma de impresión.
Qué es la serigrafía
La serigrafía utiliza una malla tensada en un marco que permite transferir tinta sobre una superficie. A través de una plantilla se delimita el diseño y, con una rasqueta, se distribuye la tinta para conseguir la estampa. Su versatilidad permite aplicarla en textiles, papel, cartón, plástico, madera, vidrio y metal.
Entre los objetivos del taller también figura brindar herramientas para desarrollar emprendimientos propios. La intención es que los alumnos puedan crear sus diseños, producir estampas y explorar las posibilidades comerciales de este oficio.
Las inscripciones tienen cupos limitados. Quienes quieran consultar sobre aranceles, becas, requisitos y proceso de inscripción pueden comunicarse por WhatsApp al 3816951381.
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