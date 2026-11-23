La velada de beneficios del programa inició con un desafío temático orientado a evocar los recuerdos de la niñez de los concursantes. Al levantar las cajas misteriosas, los participantes —entre los que figuraban también Lizy Tagliani, Marta Fort y Julieta Poggio— no hallaron ingredientes culinarios, sino cuadernos escolares, fotografías de su infancia y cartas firmadas por sus antiguas docentes de primaria. La conductora Wanda Nara leyó en voz alta el mensaje dedicado a Coronel, en el cual su maestra de escuela destacaba su amor por la música y vaticinaba un futuro brillante para el artista.