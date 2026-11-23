Hernán de Mala Fama conmovió a MasterChef Celebrity con "La parabronca": la receta de su infancia dura y el secreto que ganó la medalla dorada
El líder de la banda de cumbia emocionó al jurado del reality con un plato nacido en las carencias de su niñez y provocó un gesto de afecto inédito de Germán Martitegui.
Resumen para apurados
- Hernán Coronel, líder de Mala Fama, ganó la medalla dorada en MasterChef Celebrity (Telefe) con su pizza 'La parabronca', inspirada en las carencias de su infancia.
- En un desafío sobre la niñez, el músico preparó una receta que aprendió a los 11 años, cuya masa crocante y sabor conmovieron al jurado y provocaron el abrazo de Martitegui.
- El reconocimiento consolida al cantante como una de las figuras destacadas del reality, tras lograr una de las mejores devoluciones en la historia del certamen culinario.
El cantante Hernán Coronel, líder de la agrupación de cumbia Mala Fama, se adjudicó la medalla dorada de la semana en MasterChef Celebrity (Telefe) tras presentar "La parabronca", una pizza a la piedra inspirada en los momentos de mayor vulnerabilidad económica de su infancia.
La preparación, nacida del recuerdo de las comidas que su padre elaboraba con recursos mínimos para paliar las necesidades familiares, conmovió profundamente al jurado y derivó en un emotivo abrazo con el chef Germán Martitegui, quien la definió como una de las mejores realizaciones en la historia del certamen.
La velada de beneficios del programa inició con un desafío temático orientado a evocar los recuerdos de la niñez de los concursantes. Al levantar las cajas misteriosas, los participantes —entre los que figuraban también Lizy Tagliani, Marta Fort y Julieta Poggio— no hallaron ingredientes culinarios, sino cuadernos escolares, fotografías de su infancia y cartas firmadas por sus antiguas docentes de primaria. La conductora Wanda Nara leyó en voz alta el mensaje dedicado a Coronel, en el cual su maestra de escuela destacaba su amor por la música y vaticinaba un futuro brillante para el artista.
El hallazgo de una imagen de su niñez movilizó al músico, quien bromeó sobre su aspecto de entonces señalando que tenía cara con "trampera". No obstante, el repaso por esos recuerdos desencadenó la inspiración para la competencia de 60 minutos en las cocinas y tres minutos en el mercado.
Mala Fama presenta su pizza y comparte la historia y los recuerdos que inspiraron su platoð ð¥MirÃ¡ #MasterchefCelebrity ahora por Telefe con @wanditanara por @HBOMaxLat https://t.co/2aWf5t1ccM— Masterchef Celebrity Argentina (@MasterChefAR) November 23, 2026
Aunque inicialmente pensó bautizar su plato como "Capitán Coyote" —en alusión a un emprendimiento gastronómico familiar previo—, Coronel decidió renombrarlo a último momento para reflejar el contexto social de su juventud.
Según relató ante las cámaras, el concepto de "La parabronca" proviene de las épocas de mayor pobreza en su hogar, cuando su padre utilizaba harina y queso para preparar pizzas con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la familia.
"La bronca del hambre", resumió el participante al definir el origen de una receta que aprendió a amasar a los 11 años de edad y a la que esta vez pudo incorporar una mayor variedad de insumos.
El secreto de la masa y la combinación de sabores que deslumbró al jurado
La propuesta gastronómica consistió en una pizza combinada en dos variedades: una mitad de fugazzeta y otra cubierta con jamón, panceta, muzzarella y "chimirriquis". Durante la estación de cocina, Damián Betular destacó la distensión y la soltura con la que el cantante se desenvolvió durante el proceso de amasado.
El aspecto técnico de la masa sorprendió a los especialistas cuando Maru Botana consultó al participante si la preparación contenía ingredientes lácteos. Coronel confirmó que el secreto de la textura finita y crocante radicaba en una proporción del 70 por ciento de leche y 30 por ciento de agua en los líquidos de la masa.
Al momento de la degustación, la devolución de Germán Martitegui fue contundente y afirmó que nunca en la historia de MasterChef había llegado una pizza de esas características al juzgamiento. El especialista remarcó la armonía entre el sabor, la fina textura de la masa y la historia de vida del concursante, asegurando que la emoción se transmitía en cada bocado.
El impacto del plato provocó un quiebre afectivo en el estudio que culminó en un emotivo abrazo entre Martitegui y el líder de Mala Fama, un gesto de cercanía poco habitual dentro del formato televisivo. Coronel atribuyó el triunfo a la inspiración brindada por la producción al conectar a los concursantes con su infancia, cerrando la jornada con la obtención de la medalla dorada de la semana.