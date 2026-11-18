Betular explicó que, en una prueba de semejante complejidad técnica, ninguno de los nueve aspirantes cometió un error lo suficientemente grave como para merecer la expulsión, desatando la sorpresa en todo el estudio. De esta manera, lo que perfilaba como una noche de despedida se transformó en un indulto colectivo que salvó a las nueve figuras, aunque Martitegui cerró la emisión con un mensaje tajante: la competencia entra en una etapa de quiebre y las exigencias de la próxima semana serán inflexibles.