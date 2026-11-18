Resumen para apurados
- En la séptima gala de MasterChef Celebrity por Telefe, el jurado decidió no eliminar a ningún participante tras considerar que ninguno cometió un error grave en la prueba técnica.
- Nueve participantes debieron preparar galletas danesas en 60 minutos. Rocío Robles y Edith Hermida quedaron en la cuerda floja tras recibir las peores devoluciones del jurado.
- El indulto colectivo mantuvo a todos en carrera, pero el jurado advirtió que el concurso entra en una etapa de quiebre y las exigencias de la próxima semana serán inflexibles.
La séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026 comenzó con el clima de tensión característico de las noches decisivas en la pantalla de Telefe.
Con nueve competidores luciendo el delantal negro —Pablo Giralt, Pablo Migliore, Hernán Coronel, la China Ansa, Edith Hermida, Rocío Robles, Julieta Poggio, Karina Mazzocco y Campi—, la sombra de la expulsión sobrevoló el estudio desde el primer minuto. Cada uno de ellos sabía que el margen de error era mínimo y que un traspié culinario significaría el final de su paso por el certamen.
La exigencia de la velada alcanzó su punto más alto cuando Maru Botana presentó la consigna técnica: rellenar una lata tradicional con 12 galletitas danesas de masa sablée de manga en un plazo estricto de 60 minutos, incorporando dos decoraciones distintas con chocolates o frutos secos. Germán Martitegui advirtió sobre la precisión necesaria en la manipulación y el horneado, mientras los concursantes luchaban contra el reloj y las fallas de textura en sus estaciones de trabajo.
El mano a mano del final de la gala de eliminación
A la hora de la presentación ante el tribunal, las correcciones de los chefs sembraron honda preocupación entre los nominados. Damián Betular apuntó contra las galletas de Rocío Robles al compararlas con "polvorones que compraba su papá en Lavalle", mientras Martitegui dictaminó que su masa sablée padecía de un exceso de procesado y carecía del arenado adecuado. Por su parte, Edith Hermida definió su preparación como "la catástrofe que no fue", tras haber necesitado auxilio directo durante la cocción para evitar el desastre.
El suspenso llegó a su clímax cuando la conductora Wanda Nara llamó al frente a los tres peores platos de la jornada: Campi, Robles y Hermida. Tras salvar al humorista, la definición quedó apretada en un duelo mano a mano entre Rocío y Edith, quienes aguardaron en silencio y visiblemente conmovidas la sentencia que marcaría la salida definitiva de una de ellas.
Qué decidió el jurado de MasterChef
Sin embargo, cuando la audiencia y los propios compañeros desde el balcón daban por sentada la partida de una de las participantes, Betular tomó el micrófono para comunicar la resolución final. "La participante que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es… ninguna", soltó el chef, rompiendo de golpe la dinámica del programa.
Post Instagram
Betular explicó que, en una prueba de semejante complejidad técnica, ninguno de los nueve aspirantes cometió un error lo suficientemente grave como para merecer la expulsión, desatando la sorpresa en todo el estudio. De esta manera, lo que perfilaba como una noche de despedida se transformó en un indulto colectivo que salvó a las nueve figuras, aunque Martitegui cerró la emisión con un mensaje tajante: la competencia entra en una etapa de quiebre y las exigencias de la próxima semana serán inflexibles.